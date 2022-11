Dviguba tragedija: artimieji mano, kad mamą palaužė vienturtės, su savim pasiėmusios ir anūkę, žūtis

R.K. mama, kuriai šios vasaros pabaigoje – likus apie porai savaičių iki tragedijos sukako 50 metų, buvo rasta negyva spalio 31-osios popietę savo namų Jonavoje katilinėje. Pagrindinė versija – savižudybė.

Pirminiais pradėto ikiteisminio tyrimo dėl R.K. mamos mirties priežasties duomenimis, įvykio metu namuose buvo ir jos sutuoktinis, kuris teisėsaugininkams teigė, kad toks žmonos pasirinkimas jam buvo netikėtas.

Duomenų, kad R.K. mama būtų palikusi ką nors paaiškinantį atsisveikinimo raštelį, teisėsaugininkai neturi. Nėra duomenų ir, kad tokį žingsnį galėjo lemti artėjančios Vėlinės – bent tądien į kapines, kur palaidota dukra bei anūkė, nevažiuota ir neketinta tai daryti.

Artimųjų manymu, moterį palaužė vienturčių dukters bei anūkės netekties gėla. Be to, šiųmetės Vėlinės, per kurias netrūko ir kitų ne mažiau skaudžių įvykių, buvo pažymėtos dangaus skliaute pasirodžiusia mėnulio pilnatimi.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, R.K. mama labai aktyviai domėjosi dukters bei anūkės žūties aplinkybių tyrimu, nuolat rašydama įvairius prašymus jį atliekantiems teisėsaugininkams. Ir iš pradžių buvo linkusi kaltinti dėl to, kas atsitiko, savo žentą – esą šis kažką pražiūrėjo, nors iš tikrųjų I.K. net keturias paras per savo sutuoktinės gimdymą buvo kartu su ja privačioje gimdymo namų palatoje ir nė minutei nepaliko jos vienos.

Kaip jau rašyta, tragedija įvyko naktį į rugsėjo 10-ąją, kurios išvakarėse gimdyvė su dukrele buvo parsivežtos į sutuoktinių butą Biržiškų gatvės daugiabutyje.

Mirusios kaunietės kūdikio paieškos Nemune



















Apie tai, kad pasigedo sutuoktinės ir dukrelės, I.K. policijai pranešė rugsėjo 10-osios, kuri buvo šeštadienis, ryte – apie 7.20 val., t. y. vos konstatavęs šį nerimastingą faktą. I.K. teigė, kad sutuoktinė, nepasiėmusi nei rankinuko su mobiliuoju telefonu, nei dukrelės vežimėlio, tačiau apsirengusi, išėjo iš namų jam miegant.

Kauno policija, peržiūrėjusi netoliese įrengtos vaizdo kameros įrašus, nustatė, kad tai įvyko apie 0.30 val. Tokiu laiku užfiksuota moteris, nešina kažkokiu nešuliu, susuktu į pleduką, einanti šalia esančio Trijų Mergelių tilto per Nemuną link.

To paties šeštadienio popietę R.K. kūną Kauno ugniagesiai gelbėtojai aptiko Nemuno žolėse po minėtu į Panemunės šilą vedančiu tiltu. O jos dukrelės kūnelis aptiktas beveik toje pačioje vietoje po poros dienų, kuomet mažylei galėjo sukakti savaitė.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ikiteisminis tyrimas dėl R.K. bei jos dukrelės mirties priežasties jau artėja į pabaigą. Jį tikimasi baigti dar šiemet – greičiausiai nutraukiant, konstatavus, kad žuvusiosios netapo kokio nors nusikaltimo aukomis.

Kaune su mama dingusio kūdikio kūnas rastas Nemune



















Portalo kauno.diena.lt duomenimis, apklausti gimdymo namų darbuotojai teigė, kad jokių įtarimų, kad dukrelės gimimas galėjo sukelti R.K. kokių nors sveikatos sutrikimų, nebuvo. Todėl jos ir išleistos į namus.

O Kauno policijos atstovė, vos pradėjus šį ikiteisminį tyrimą, buvo linkusi akcentuoti, kad R.K. ir I.K. šeima buvo tvarkinga ir jos kolegoms niekuo neužkliuvusi. Be to, pats I.K., kaip jau rašyta, dar nežinodamas tragiškos jo sutuoktinės ir dukrelės paieškų atomazgos, portalui kauno.diena.lt teigė, kad neįsivaizduoja, kodėl gimdyvė išėjo naktį su naujagime iš namų. Jis tikino, kad jokio barnio šeimoje nebuvo. Priešingai – santykiai buvo kuo gražiausi. Belieka priminti, kad ir R.K. tėvas, radęs spalio 31-osios popietę negyvą savo sutuoktinę, taip pat teigė, kad tai buvo jam netikėta.