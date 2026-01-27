 Dviejų moterų nužudymu Kaune įtariamas Mikutavičius – jau psichiatrų rankose

Dviejų moterų nužudymu Kaune įtariamas Mikutavičius – jau psichiatrų rankose

2026-01-27 17:02
Berta Banytė

Dviejų moterų nužudymu Kaune įtariamas Benas Mikutavičius antradienį išvežtas į ekspertinę įstaigą, kurioje jį stebės ir vertins psichiatrai.

Benas Mikutavičius
Benas Mikutavičius / T. Biliūno/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų