Dviejų moterų nužudymas Kaune: jau aišku, kada Beną Mikutavičių stebės ir tirs psichiatrai

„Turimais duomenimis, asmuo turėtų būti pristatytas į ekspertinę įstaigą artimiausiomis darbo dienomis“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams penktadienį sakė Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) atstovai tikslios B. Mikutavičiaus atvykimo į Utenos ekspertinį skyrių datos atskleisti nelinkę, vadovaudamiesi asmens sveikatos duomenų įstatymu bei vidiniais teisės aktais. Taip pat VTPT neįvardijo ir termino, kiek įtariamajam paskirta psichiatrinė ekspertizė gali trukti.
Komentuodamas bendrąją tvarką, VTPT patarėjas-teisininkas Petras Macejauskis aiškino, kad Utenos ekspertiniame skyriuje asmenims, kuriems taikomas suėmimas, arba tiems, kurie jau atlieka laisvės atėmimo bausmę, laikymo sąlygos maksimaliai atitinka tas, kokios taikomos areštinėse ar laisvės atėmimo vietose.
„Visą organizacinį darbą organizuoja VTPT, pasitelkdama saugos tarnybas ir policijos pareigūnus“, – sakė pašnekovas.
Praėjusių metų gruodį portalui kauno.diena.lt Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) direktorius Mindaugas Kairys teigė, kad B. Mikutavičiui, dabar esančiam Kauno kalėjime, yra taikoma sustiprinta priežiūra.
„Pareigūnai intensyviau tikrina ir kontroliuoja. Kameroje jis yra su kitais dviem nuteistaisiais – išskirtinės izoliavimo sąlygos jam netaikomos“, – kalbėjo LKT vadovas.
Kaip jau rašyta, 1996 metais gimęs B. Mikutavičius įtariamas gruodžio 4 dieną nužudęs savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę, gimusias 2003 bei 2001 metais.
Jis sulaikytas gruodžio 5-osios vakarą, o gruodžio 6-ąją Kauno apylinkės teismas leido jį suimti trims mėnesiams.
Teisme skiriant kardomąją priemonę B. Mikutavičius savo kaltės neneigė.
