Apie tyrimą dėl dvigubos žmogžudystės – iš prokuroro lūpų

2025-12-08 16:29 kauno.diena.lt inf.

Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas pirmadienį paskelbė naujausią informaciją, susijusią su dviejų merginų nužudymu Kaune. Atskleidė kai kurias detales, tačiau ikiteisminis tyrimas dar tik įsisiūbuoja: teisėsaugos dar laukia didelis darbas, o ir ne visą jau turimą informaciją tam, kad nebūtų pakenkta tyrimui, galima viešinti.

Rimas Bradūnas (kairėje) ir Benas Mikutavičius
Rimas Bradūnas (kairėje) ir Benas Mikutavičius / Regimanto Zakšensko, Aurimo Barkausko nuotr.

Į klausimą, kas laukia įtariamojo Beno Mikutavičiaus, prokuroras nurodė, kad „intensyviai atliekami pirminiai ikiteisminio tyrimo veiksmai, įtariamajam yra įteiktas pranešimas apie įtarimą, jis apklaustas kaip įtariamasis“.

Apie tai, ką apie įvykius, teisėsaugai yra atskleidęs pats įtariamasis, ar jis noriai ir daug apie tai kalba, R. Bradūnas nedaugžodžiavo.

„Neabejoju, kad asmuo bus apklaustas keletą kartų. Šiuo metu iš esmės galima vertinti, kad asmens pozicija yra tokia, kad jis pripažįsta įvykdęs nusikalstamą veiklą“, – kalbėjo prokuroras.

Jis pridūrė, kad teisėsaugai kyla klausimų dėl įtariamojo „tam tikros psichikos būklės pilnavertiškumo“, tačiau „tai asmeninio pobūdžio informacija, kuri viešai negali būti atskleista. Tačiau tam tikri duomenys yra ir jie yra tikslinami“.

Platesnis komentaras – vaizdo įraše:

„Anksti kalbėti apie motyvus, bet neabejoju, kad jie bus atskleisti“, – nurodė R. Bradūnas. Pasak jo, per anksti, kad būtų galima pasakyti, ar nusikaltimai planuoti, ar įvykdyti spontaniškai. Jis patvirtino, kad ryšys su antrąja auka – buto nuoma. Pirmoji auka yra įtariamojo pusseserė.

Visuomenėje netyla diskusijos dėl fizinių veiksmų panaudojimo ribų savanoriams gaudant įtariamąjį. Ar pats įtariamasis teisėsaugai nesiskundė kuo nors? „Tokių duomenų nėra ir tai nėra pagrindinis klausimas, į kurį mes koncentruojamės atsakydami“, – sakė prokuroras.

Primename, kad 29-erių B. Mikutavičius, anot teisėsaugos, įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.

Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.

