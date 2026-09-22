Didžiulė avarija Rumšiškių seniūnijoje: vienas automobilis virto fakelu, nukentėjo trys žmonės

Pasak Kauno policijos atstovės, šiame susidūrime, apie kurį pranešta rugsėjo 22 d. 9.41 val., įvykusiame važiuojant Kauno kryptimi, dėl kurio teko dviem valandoms uždaryti kelią – eismas viena jo kryptimi atnaujintas apie 11.30 val., dalyvavo keturi automobiliai: „Volvo“, du „Volkswagen“ modelio ir „Škoda“. Be to, buvo kliudytas kitoje eismo juostoje buvęs BMW.
Po susidūrimo užsidegė tik vienas iš jų – „Škoda“. Pirmasis asmuo, pranešęs apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui, teigė, kad ji dega atvira liepsna, o šalia guli apie 40 metų vyras be sąmonės.
Remiantis patikslinta policijos atstovės informacija apie nukentėjusiuosius, minėtas vyras – arba „Škoda“ vairuotojas, gimęs 1987 m., arba keleivis (gimęs 1991 m.), nes jie abu pristatyti greitosios medikų į gydymo įstaigą.
Trečioji nukentėjusioji, kuri taip pat išvežta į gydymo įstaigą, – „Volvo“ keleivė, gimusi 1954 m.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos trijų ugniagesių gelbėtojų komandų iš Kauno bei Kaišiadorių ir Kauno rajonų pajėgos. Kai kurios iš jų, kolegoms išvykus, dar liko budėti.
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Greitosios pagalbos medikai taip išsiuntė į įvykio vietą tris ekipažus. Vienas iš jų – reanimobilis. Tiesa, tik po ugniagesių gelbėtojų prašymo atsiųsti gausesnes pajėgas, nes iš pradžių į šį įvykį atvyko tik vienas greitosios medikų automobilis.
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