Dėl dūmų Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ – ugniagesių sujudimas

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, rugsėjo 18 d.11.36 val. buvo gautas pranešimas, kad iš elektros skydinės mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ veržiasi dūmai.
Atvykus ugniagesiams, vaikai ir darbuotojai iš pastato buvo išėję į lauką, veikė garsinė priešgaisrinė signalizacija. Atviros ugnies nebuvo, tačiau jautėsi dūmų kvapas.
Atlikus žvalgybą mokykloje, rastas gaisro židinys. Kaip paaiškėjo, pirmojo aukšto skydinės patalpoje buvo įvykęs trumpas jungimas saugiklyje.
11.59 val. gaisras likviduotas išjungus saugiklį. Teigiamo slėgio ventiliatoriumi išvėdintos patalpos ir pabudėta, kol atvyks aptarnaujančios įmonės elektrikas. 12.20 val. leista grįžti į klases 35 mokyklos darbuotojams ir 200 vaikų.
