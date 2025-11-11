Buvusios poros konfliktą vainikavo grasinimas nužudyti: prireikė policijos ir ugniagesių pagalbos

Apie šį dar palyginti laimingai pasibaigusį incidentą užsimenama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje – informuojant, kad 1.05 val. Kauno policija prašė jų atidaryti duris viename Raudondvario plento daugiabutyje, esančiame Lampėdžių karjero prieigose. Tačiau atvykus nurodytu adresu, buvo patikslinta, kad ieškomas pilietis slepiasi kitur.
Tolesnėje minėto asmens paieškoje ugniagesių gelbėtojų pagalbos neprireikė. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, jis netrukus rastas viename ne per toliausiai esančios Kaniūkų 2-osios gatvės name, iš kurio buvo išvežtas į policijos areštinę, nes jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkai sutrikdyti sveikatą arba asmens terorizavimo.
Pasak policijos atstovės, minėtas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl šio 26-erių metų kauniečio išpuolio, surengto tą pačią naktį, apie 0.35 val., Raudondvario plente. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šalia ten esančios parduotuvės „Express Market“.
Pirminiais pradėto ikiteisminio tyrimo duomenimis, būtent ten buvo pasistatytas automobilis „Audi“, kuriuo su vyriška palyda į susitikimą su buvusiu sugyventiniu tąnakt atvyko 24-erių mergina. Susitikimas baigėsi buvusio sugyventinio išpuoliu, per kurį merginai grasinta bei išdaužtas „Audi“, kuris priklauso ne jai, automobilio stiklas. Susikaupusį įtūžį buvęs sugyventinis išliejo smūgiu į jį kumščiu.
Bendrajam pagalbos centrui apie šį incidentą pranešė ne išpuolio taikiniu buvusi mergina ar jos vyriška palyda, bet į triukšmą sureagavęs pašalinis asmuo. Tačiau atvykus policijai, išpuolio autorius jau buvo iš įvykio vietos pasišalinęs.
Iš pradžių, kaip jau užsiminta, su ugniagesių gelbėtojų pagalba jo ieškota viename ne per toliausiai esančiame Raudondvario plento daugiabutyje. Tačiau jis buvo rastas besislepiantis viename Kaniūkų 2-osios gatvės name. Po sulaikymo šiam „kiškiui drąsuoliui“ nustatytas vidutinis girtumas.
Šios istorijos, kurios pabaiga nenuspėjama, moralas būtų toks: sulaikytojo atžvilgiu jau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto, tačiau jį teko nutraukti susitaikius su nukentėjusiu asmeniu.
