Būna ir taip: kontrabandininkų balioną paliko kaboti medyje

Iškvietimas buvo gautas apie 3.40 val. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad kontrabandinio baliono likučiai pakibę medyje maždaug 30 metrų aukštyje. Pasak ugniagesių, iškelti baliono likučių iš tokio aukščio galimybės nebuvo.
Ketvirtadienio naktį policija iškvietė ugniagesius gelbėtojus į Kaišiadorių rajono Verdinių kaimą, kad jie iš medžio iškeltų kontrabandinį balioną, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Iškvietimas buvo gautas apie 3.40 val. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad kontrabandinio baliono likučiai pakibę medyje maždaug 30 metrų aukštyje. Pasak ugniagesių, iškelti baliono likučių iš tokio aukščio galimybės nebuvo.
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