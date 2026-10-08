 Būna ir taip: kontrabandininkų balioną paliko kaboti medyje

Būna ir taip: kontrabandininkų balioną paliko kaboti medyje

2026-10-08 09:46
BNS inf.

Ketvirtadienio naktį policija iškvietė ugniagesius gelbėtojus į Kaišiadorių rajono Verdinių kaimą, kad jie iš medžio iškeltų kontrabandinį balioną, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

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<span>Būna ir taip: kontrabandininkų balioną paliko kaboti medyje</span>
Būna ir taip: kontrabandininkų balioną paliko kaboti medyje / Asociatyvi VSAT nuotr.

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Iškvietimas buvo gautas apie 3.40 val. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad kontrabandinio baliono likučiai pakibę medyje maždaug 30 metrų aukštyje. Pasak ugniagesių, iškelti baliono likučių iš tokio aukščio galimybės nebuvo.

Šiame straipsnyje:
kontrabandininkų balionas
medis
kontrabanda
ugniagesiai

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