Būna ir taip: į Šilainius skubėjusios specialiosios tarnybos negali paaiškinti, kas ten įvyko

Apie tai, kad iš vieno šešto aukšto buto minėtame Šilainių daugiabutyje teka vanduo ir semia apačioje esančio kaimyno butą, 21.30 val. pranešė pastarojo gyventojas. Jis teigė ir, kad girdi viršuje apie 60-ies metų kaimyno aimanas, todėl yra sunerimęs, kad šiam kažkas atsitiko. Esą bandė nueiti pažiūrėti pats, bet jam niekas neatidarė durų.
Remiantis jau minėta suvestine, šias duris atidarė į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai. Tačiau jos net nebuvo užrakintos. O patekus buto vidun, jokio vandens jame, kuris galėjo bėgti per lubas į kaimyno butą, nebuvo. Tačiau rastas vyras, gimęs 1964 m., sėdintis lovoje, bet jam jokios pagalbos nereikėjo.
Tą patį apie šį keistą įvykį pasakojo ir Kauno policijos atstovė. Tiesa, ši teigė, kad jos kolegos rado minėto buto šeimininką gulintį ant sofos. Ir jį apžiūrėję medikai konstatavo, kad vežti jo skubiai į gydymo įstaigą nereikia.
Pasiteiravus policijos atstovės, ar jos kolegos po tokios įvykių sekos bendravo su kvietusiuoju pagalbą, ši atsakė teigiamai – jis buvo atėjęs kartu su atvykusiomis tarnybomis į butą, iš kurio esą pas jį bėga vanduo. Ir, konstatavęs tą patį, ką ir uniformuoti svečiai, jokių pretenzijų nebeturėjo.
Tačiau tada kyla klausimas, ar neturėjo šiam asmeniui pretenzijų tarnybos? Pasak policijos atstovės, joks tyrimas dėl šio įvykio nepradėtas. Net ir dėl galimo melagingo specialiųjų tarnybų iškvietimo. Tiesa, į kvietusiojo pagalbą dėl „potvynio iš viršaus“ butą, anot pašnekovės, jos kolegos net nebuvo užėję.
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