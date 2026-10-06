 Būna ir taip: į Šilainius skubėjusios specialiosios tarnybos negali paaiškinti, kas ten įvyko

Būna ir taip: į Šilainius skubėjusios specialiosios tarnybos negali paaiškinti, kas ten įvyko

2026-10-06 12:15 kauno.diena.lt inf.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie pirmadienio iškvietimus praneša apie keistą įvykį kviečiant pagalbą į vieną J. Grušo gatvės daugiabutį. Ši istorija keista nuo pat pradžių, nes, nors Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta apie galimą vandentiekio avariją kaimyno, kuriam galimai sutriko ir sveikata, bute, į įvykio vietą buvo išsiųsti tik ugniagesiai gelbėtojai, policija bei greitosios medikai. Apie tai, kad šia informacija būtų pasidalyta ir su avarine vandentiekio tarnyba, duomenų nėra.

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<span>Būna ir taip: į Šilainius skubėjusios specialiosios tarnybos negali paaiškinti, kas ten įvyko</span>
Būna ir taip: į Šilainius skubėjusios specialiosios tarnybos negali paaiškinti, kas ten įvyko / Asociatyvi Regimanto Zakšensko, A. Aleksandravičiaus nuotr./DI montažas

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Apie tai, kad iš vieno šešto aukšto buto minėtame Šilainių daugiabutyje teka vanduo ir semia apačioje esančio kaimyno butą, 21.30 val. pranešė pastarojo gyventojas. Jis teigė ir, kad girdi viršuje apie 60-ies metų kaimyno aimanas, todėl yra sunerimęs, kad šiam kažkas atsitiko. Esą bandė nueiti pažiūrėti pats, bet jam niekas neatidarė durų.

Remiantis jau minėta suvestine, šias duris atidarė į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai. Tačiau jos net nebuvo užrakintos. O patekus buto vidun, jokio vandens jame, kuris galėjo bėgti per lubas į kaimyno butą, nebuvo. Tačiau rastas vyras, gimęs 1964 m., sėdintis lovoje, bet jam jokios pagalbos nereikėjo.

Tą patį apie šį keistą įvykį pasakojo ir Kauno policijos atstovė. Tiesa, ši teigė, kad jos kolegos rado minėto buto šeimininką gulintį ant sofos. Ir jį apžiūrėję medikai konstatavo, kad vežti jo skubiai į gydymo įstaigą nereikia.

Pasiteiravus policijos atstovės, ar jos kolegos po tokios įvykių sekos bendravo su kvietusiuoju pagalbą, ši atsakė teigiamai – jis buvo atėjęs kartu su atvykusiomis tarnybomis į butą, iš kurio esą pas jį bėga vanduo. Ir, konstatavęs tą patį, ką ir uniformuoti svečiai, jokių pretenzijų nebeturėjo.

Tačiau tada kyla klausimas, ar neturėjo šiam asmeniui pretenzijų tarnybos? Pasak policijos atstovės, joks tyrimas dėl šio įvykio nepradėtas. Net ir dėl galimo melagingo specialiųjų tarnybų iškvietimo. Tiesa, į kvietusiojo pagalbą dėl „potvynio iš viršaus“ butą, anot pašnekovės, jos kolegos net nebuvo užėję.

Šiame straipsnyje:
Šilainiai
daugiabutis
keistas įvykis
kaimyno pranešimas
pagalbos prašymas
Kauno specialiosios tarnybos

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