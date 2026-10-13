Avarija prie Zoologijos sodo: gatvė – nepravažiuojama

Pranešimas apie nelaimę gautas spalio 13 d. 13.55 val. Po pusvalandžio įvykio vietoje dar dirbo specialiosios tarnybos.
Kauno policijos budėtoja portalui kauno.diea.lt nurodė, kad susidūrė BMW ir „Renault“ automobiliai. Pastarojo vairuotoja išvežta į gydymo įstaigą. Įtariamas galūnės lūžis.
Skaitytojai praneša, kad Radvilėnų pl. susidarė spūstis. Pareigūnai patvirtino, kad eismas 14.30 val. dar buvo draudžiamas.
„Kauno dienos“ skaitytojų vaizdo įrašas
Kol kas rekomenduojama rinktis kitus maršrutus.
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