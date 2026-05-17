 „Automobilis stovėjo po miegamojo langais“: po vagišių bandymo – žinutė

„Automobilis stovėjo po miegamojo langais“: po vagišių bandymo – žinutė

2026-05-17 14:58
Eglė Morkienė

Sekmadienio naktį Kaune, kaip įtariama, buvo bandoma pavogti „Lexus“ markės automobilį. Į įvykio vietą atvyko gausios policijos pajėgos. Į kauniečius kreipėsi ir pati automobilio savininkė.

<span>„Automobilis stovėjo po miegamojo langais“: po vagišių bandymo – žinutė</span>
„Automobilis stovėjo po miegamojo langais“: po vagišių bandymo – žinutė / Pašnekovės nuotr.

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„Naktį, apie 1.34 val., buvo bandoma pavogti automobilį Barkūnų gatvėje. Visa laimė, kad suveikė papildoma signalizacija. Automobilis stovėjo visai po miegamojo langais, bet tik pradėjus jai kaukti nemačiau jau vagišių. Buvo atvažiavę penki policijos ekipažai, pradėtas tyrimas. Sakė, kurį laiką intensyviau pasivažinės po miestelį. Faktas, nieko neras. Vagišiai darbavosi su įranga, nes automobilio GPS sistema buvo atjungta. Gal kas turit pasistatę savo „asmenines“ vaizdo stebėjimo kameras? Verta? Saugokite savo turtą“, – feisbuko grupėje „Fredos miestelis“ rašė kaunietė.

Automobilio „Lexus RX“ savininkė portalui kauno.diena.lt teigė, kad šį automobilį vagys nugvelbti bandė pirmą kartą, tačiau prieš metus porą kartų buvo pavogti veidrodėliai.

Anot pašnekovės, jei automobilis būtų pavogtas, nuostolis galėtų siekti apie 30 tūkst. eurų.

Paklausta, kodėl šia istorija pasidalijo socialiniuose tinkluose, ji teigė, kad norėjo sulaukti patarimų, pagalbos ir įspėti kitus.

„Pasidalijau mūsų Fredos miestelio bendruomenės grupėje. Vieni su kitais dalijamės įvykiais. Kaimynas atsiliepė ir sakė, kad dieną prieš matė įtartiną automobilį. Bendruomeniška gyvenvietė čia“, – teigė moteris.

Kauno policijos atstovai portalui patvirtino gavę informaciją apie bandymą sekmadienio naktį pavogti automobilį. Į įvykio vietą važiavo gausios policijos pajėgos – penki ekipažai.

Pranešimo apie tai policija sulaukė 01.47 val. „Išgirdo, kad kaukia automobilio signalizacija. Buvo gauta duomenų, kad įtartinas automobilis pasišalino, tai bandyta karštais pėdsakais sulaikyti. Deja, sulaikyti nepavyko. Pradėtas tyrimas, įtariamieji bus nustatinėjami“, – teigė policijos atstovas.

Pastaruoju metu pareigūnai sulaukė ne vieno pranešimo apie bandymus pavogti „Lexus“ markės automobilius. 

Sekmadienį policija paskelbė, kad Šiauliuose buvo pavogtas automobilis „Lexus“ su įvairiais daiktais, tačiau tą pačią dieną jis buvo rastas Kaune. 

Kaip pranešta šią savaitę, Kaune, Aukštutinių Kaniūkų gatvėje, ketvirtadienio naktį pastebėta, kad pavogtas automobilis „Lexus RX450H“, kainuojantis apie 90 tūkst. eurų. 

2024 metais pagamintas automobilis tą pačią dieną, apie 21.20 val., rastas Kauno rajone, Domeikavos kaime.

Šiame straipsnyje:
vagystė
bandė pavogti automobilį
Kaune bandė pavogti automobilį
Lexus

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Komentarai

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Komentarai

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fhrhr
Bausmė vagims pirštus kapoti , bus tvarka momentaliai. Bet tokios nėra .
5
0
jei
neturi savos valdos tai toks auto yra tau ir nereikalingas , jei bendrabutyje gyveni tai turi buti ir auto atitinkamo tipo
6
-6
:)
Signalizzacijos brangiai kainuoja. Aš tai prie mašinos kablio pririšuvielą, o kitą jos galą pro miegamojo langą pritvirtinu prie savo kojos nykščio. Vos vagišiai bando nuvažiuoti su mano mašina, pajuntu timptelėjimą ir iš karto pabundu. Tada skambinu policijai. :)
6
-4
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