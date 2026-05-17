 Šiauliuose buvo pavogtas automobilis, bet vėliau jis rastas Kaune

Šiauliuose buvo pavogtas automobilis, bet vėliau jis rastas Kaune

2026-05-17 10:32
BNS inf.

Šiauliuose buvo pavogtas automobilis „Lexus“ su įvairiais daiktais, tačiau tą pačią dieną jis buvo rastas Kaune, sekmadienį pranešė policija.

<span>Šiauliuose buvo pavogtas automobilis, bet vėliau jis rastas Kaune</span>
Šiauliuose buvo pavogtas automobilis, bet vėliau jis rastas Kaune / Asociatyvi Kauno policijos nuotr.

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2016 metais pagaminta mašina pavogta K. Korsako gatvėje iš namo kiemo. Bendras nuostolis siekė beveik 34 tūkst. eurų.

Po maždaug trijų valandų „Lexus“ buvo rastas Kaune, Rasytės gatvėje.

Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
vagystė
Lexus
pavogė Lexus
pavogė automobilį

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vagys
mėgsta LEXUS 450 Toyota rav 4.
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