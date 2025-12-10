Apeliacinis teismas išteisino už rasistinės organizacijos kūrimą nuteistą vaikiną

Apygardos teismas G. Beržinską išteisino, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog G. Beržinskas žinučių siuntimo programėlėje „Telegram“ sukūrė pokalbių kanalus ir dalyvavo jų veikloje talpindamas kaltinime nurodytus tekstus, įrašus, paveikslėlius, iliustracijas, tokiu būdu jis viešai niekino ir tyčiojosi iš žmonių grupės dėl jų rasės.
Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra neginčytinų duomenų, jog jo žinučių siuntimo programėlėje „Telegram“ pokalbių kanalų sukūrimas būtų peraugęs į organizacijos kūrimą.
Teismas sprendė, kad nuteistasis „Telegram“ programoje sukurdamas pokalbių grupes norėjo turėti jo kanaluose talpinamos medžiagos stebėtojus ir sekėjus. „Tai buvo pasirinktas G. Beržinsko būdas savo pažiūras, susijusias su įvairių žmonių grupių žeminimu ir niekinimu, tokiu būdu skelbti viešai“, – rašoma teismo nuosprendyje.
Aukštesnės instancijos teismas sutiko su apeliacinio skundo argumentu, kad taip plačiai, kaip šioje baudžiamojoje byloje, aiškinant organizaciją, ja iš esmės gali būti laikomas bet kuris interneto portalas.
Pirmosios instancijos teismas G. Beržinskas nuteisė ir už kurstymą prieš žmonių grupę. Šios nuosprendžio dalies nuteistasis apeliaciniam teismui neskundė. Jam paskirta 3 tūkst. eurų bauda.
