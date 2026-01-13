 Ant Varnių tilto buvo grėsminga situacija: sulėkusios tarnybos žmogaus jau nerado

2026-01-13 16:57 kauno.diena.lt inf.

Antradienio pavakarę specialiosios tarnybos sulėkė ant Varnių tilto Kaune.

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, sausio 13 d. buvo sulaukta pranešimo, kad jaunuolis perlipo minėto tilto turėklus.

Liudininkų, esančių įvykio vietoje, teigimu, ant Varnių tilto sulėkė trys ugniagesių brigados, viena jų – su valtimi, ir policijos pareigūnų ekipažas.

„Policijos pareigūnai žvalgosi į apačią, nežinau, kas gali būti“, – sakė apie įvykį portalo kauno.diena.lt žurnalistams pranešusi moteris.

PAPILDYTA 18.45 val. „Atvykę ugniagesiai ant tilto nieko nerado. Jie bendravo ir su policijos pareigūnais, kurie taip pat nieko nepastebėjo. Žmogus galimai nuėjo savais keliais. Su valtimi į paieškas ugniagesiai nesileido, nes buvo jau sutemę ir pavojinga“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas. 

 

chebra,
baikite per šventes zudytis! Tam visada yra Pirmadieniai.
!!!
Super Info.
