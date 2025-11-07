Ant „Regitros“ kalno susidūrė „Volvo“ ir „Volkswagen“

Avarija įvyko Romainių gatvės, Raudondvario plento ir Šilainių plento sankryžoje, ant taip vadinamo „Regitros“ kalno.
Policija pranešimą apie avariją gavo 17.08 val.
„Susidūrė du lengvieji automobiliai „Volvo“ ir „Volkswagen“. Žmonės per avariją nenukentėjo. Kaltininkas aiškus, vairuotojai pildosi deklaracijas“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtoja.
Pasak jos, abu vairuotojai buvo blaivūs.
