Ant A. Miškinio tilto – vilkiko ir dviejų lengvųjų automobilių avarija

Dėl avarijos Islandijos plente susidarė automobilių spūstys.
„Pranešimą apie vilkiko ir dviejų lengvųjų automobilių avariją gavome 17.38 val. Žmonės per eismo įvykį nenukentėjo. Policija į įvykio vietą atvyko, kad pareguliuotų eismą, nes kelias dėl iš vilkiko bako išbėgusių degalų buvo slidus, susidarė automobilių spūstys“ , – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
Pasak jo, visi vairuotojai buvo blaivūs.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai