2025-08-28 18:37 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienio pavakarę Kaune, Islandijos plente, įvyko avarija. Ant A. Miškinio tilto susidūrė vilkikas ir du lengvieji automobiliai. 

Ant A. Miškinio tilto – vilkiko ir dviejų lengvųjų automobilių avarija / „Reidas TV“ stop kadras

Dėl avarijos Islandijos plente susidarė automobilių spūstys. 

„Pranešimą apie vilkiko ir dviejų lengvųjų automobilių avariją gavome 17.38 val. Žmonės per eismo įvykį nenukentėjo. Policija į įvykio vietą atvyko, kad pareguliuotų eismą, nes kelias dėl iš vilkiko bako išbėgusių degalų buvo slidus, susidarė automobilių spūstys“ , – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas. 

Pasak jo, visi vairuotojai buvo blaivūs. 

 

 

 

 

