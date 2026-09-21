Viena sparčiausiai augančių seniūnijų virsta moderniu šeimų traukos centru

Tik ką buvo paskelbta, kad prasideda ilgai laukti Topolių gatvės remonto darbai, o rugsėjo 12 d. bendruomenė pakviesta švęsti Giraitės parko atidarymą. Tą pačią dieną oficialiai atvertos ir atnaujintos bei išplėstos Giraitės darželio erdvės. Tai – dar ne visos gerosios naujienos: iki žiemos planuojama užbaigti Ilgosios ir Griežlių gatvių rekonstrukcijas ir dar šiemet pradėti Kanalo gatvės įrengimą.
Atvėrė šurmulingai
„Giraitė sparčiai auga, čia kuriasi daug jaunų šeimų, todėl kartu turi augti ir viešoji infrastruktūra. Norime, kad žmonėms nereikėtų važiuoti kitur ieškoti vietos sportuoti, pasivaikščioti ar leisti laiką su vaikais. Šis parkas sukurtas įvairioms kartoms ir skirtingoms veikloms, bet svarbiausia – bendruomenei. Tikiu, kad jis taps vietos gyventojų susitikimų vieta“, – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Naujoje viešojoje erdvėje, kurią įrengti kainavo 3,4 mln. eurų (iš jų 2,55 mln. eurų sudaro projektui skirta parama), yra futbolo ir krepšinio aikštelės, moderni riedlenčių erdvė ir vaikų žaidimų aikštelė. Teritoriją jungia pėsčiųjų ir dviračių takai, sudarytos sąlygos ir aktyviam laisvalaikiui, ir ramiam pasivaikščiojimui bei poilsiui gamtoje.
Parkas pritaikytas ir bendruomenės susibūrimams – įrengtas amfiteatras ir renginių aikštė, kur ateityje galės vykti koncertai, šventės, bendruomenės susitikimai ir kiti renginiai. Lankytojų patogumui taip pat įrengti sanitariniai mazgai ir automobilių stovėjimo aikštelė.
Nauja erdvė ypač svarbi sparčiai augančiai Giraitei ir visai Užliedžių seniūnijai – kuriant gyvenimui patrauklias teritorijas, kartu investuojama į infrastruktūrą, kuri suteikia daugiau galimybių gyventojams kokybiškai leisti laisvalaikį šalia namų.
Parko atidarymo dieną krepšinio aikštelė išbandyta Kauno rajono seniūnijų trijulių krepšinio turnyru. Šiuolaikiškose ir moderniose erdvėse penkias valandas lankytojai galėjo dalyvauti edukacijose ir mėgautis pramogomis visai šeimai, klausytis grupės „Thundertale“ ir atlikėjo Dovi Mi koncertų, stebėti šokių studijos DDS ir profesionalių riedlentininkų pasirodymus.
Auga ir darželis
Sparčiai augant Užliedžių seniūnijos bendruomenei, kartu auga ir darželis – čia kuriama daugiau vietų mažiesiems ir gerinamos jų ugdymo sąlygos.
Senojo Giraitės darželio teritorijoje esančiame modulinių grupių pastate anksčiau veikė trys ikimokyklinio ugdymo grupės. Įrengus antrąjį pastato aukštą, jų skaičius padvigubėjo – nuo šiol čia veikia šešios grupės, kurias lanko 102 mažyliai. Pastate taip pat įrengtas sensorinis kambarys, suteikiantis daugiau galimybių atliepti individualius vaikų poreikius ir kurti įtraukią, kiekvienam vaikui palankią ugdymosi aplinką.
Kartu atnaujintas ir senasis Giraitės darželio pastatas. Renovacijos metu pakeista stogo danga ir langai, atnaujintas fasadas, pažeminus grindų lygį padidintas patalpų aukštis, atlikta sienų ir lubų vidaus apdaila. Taip pat įrengta nauja elektros instaliacija ir apšvietimo sistema, „oras–oras“ šildymo sistema, mini rekuperacija, sanitariniai mazgai ir reikalingi inžineriniai tinklai.
Po renovacijos anksčiau buvusios patalpos pritaikytos naujai paskirčiai – čia įrengta šiuolaikiška ir funkcionali salė vaikų ugdymui bei darželio bendruomenės veikloms. Naujoje salėje vyks meninio ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai, fizinio aktyvumo veiklos, vaikų šventės ir bendruomenės renginiai. Čia mažieji galės muzikuoti, kurti, judėti, sportuoti ir veikti kartu visus metus.
Dabar Giraitės darželyje ugdomi 294 vaikai, dirba 70 darbuotojų ir veikia septyniolika grupių. Beveik šešis dešimtmečius kartu su Giraitės, Vijūkų ir Užliedžių bendruomene augančio darželio centre ir toliau išlieka svarbiausia – vaikas, jo gerovė ir galimybės augti saugioje, šiuolaikiškoje ir įtraukioje aplinkoje.
Vyksta intensyvūs darbai
Šiemet Užliedžių seniūnijoje vyksta intensyvūs infrastruktūros gerinimo darbai, finansuojami iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto. Kadangi seniūnija išlieka viena sparčiausiai augančių Pakaunėje, didžiausias dėmesys skiriamas keliams, komunaliniam ūkiui ir viešosioms erdvėms.
Savivaldybės vadovai patikslino, kad šiemet bus tvarkoma Topolių gatvės atkarpa nuo Adolfo Šapokos iki Kaštonų gatvės, o darbai vyks etapais. Jie įvardijo kitus atliktus darbus: šiemet suremontuota Romainiškių gatvė – ne tik patogesnė, bet ir saugesnė, čia įrengti greičio mažinimo kalneliai, išasfaltuota Akacijų gatvės ir aikštelė prie išplėsto Giraitės modulinio darželio. Pagal savivaldybės planą, Užliedžiuose šiuo metu aktyviai plečiami vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai.
Tikimasi, kad dar šiemet startuos naujo kelio tarp Plento gatvės ir kelio A1 greta Kanalo gatvės įrengimo darbai. Pastarajam objektui lėšų – 0,6 mln. – skyrė ir Krašto apsaugos ministerija. Tai strategiškai svarbus projektas: Kanalo gatvė sujungs Giraitės Plento gatvę su automagistrale A1. Naujoji jungtis padės efektyviau valdyti didėjančius transporto srautus sparčiai augančioje seniūnijoje.
Rangos darbų sutartis pasirašyta ir susisiekimo infrastruktūrai Giraitėje gerinti. Prie būsimojo parko numatyta įrengti patogesnį privažiavimą, vietas automobiliams statyti. Nuo parko iki A. Šapokos gatvės ketinama nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką.
Visi pokyčiai svarbūs
Irmantas Šumskas, Užliedžių seniūnas, patikino nenorįs išskirti nė vieno pokyčio. „Svarbus yra ir Giraitės parkas, kad žmonės turėtų kur praleisti laisvalaikį, ir kelių, ir vandentvarkos infrastruktūros projektai. Seniūnija auga, šiuo metu jau turime beveik 12 tūkst. gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, o realiai gyventojų skaičius yra dar didesnis, mums reikalinga infrastruktūra, su kuria šiek tiek atsiliekame. Džiaugiuosi, kad statoma bažnyčia, kad rudenį planuojama pradėti Kanalo gatvės įrengimo darbus. Ji leis išvažiuoti į viaduką, sumažins spūstis ir akivaizdžiai pagerins žmonėms gyvenimą“, – kalbėjo seniūnas.
Valerijus Makūnas: Giraitė sparčiai auga, čia kuriasi daug jaunų šeimų, todėl kartu turi augti ir viešoji infrastruktūra.
Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Ingridos Levickienės nuomone, viena sparčiausiai augančių Kauno rajono teritorijų – Užliedžių seniūnija – virsta moderniu, veržliu ir darniu šeimų traukos centru. „Čia kasmet kuriasi šimtai aktyvių, jaunų šeimų, kurios įkvepia vietos gyvenvietėms (Giraitės, Užliedžių, Vijūkų ir kt.) naujos energijos ir išskirtinio gyvybingumo. Šis įspūdingas virsmas įrodo, kad Užliedžiai nėra tik paprastas Kauno priemiestis, o tampa savarankišku ateities centru, kuriame džiugu kurti savo šeimos istoriją“, – kalbėjo I. Levickienė.
Tai liudija ir skaičiai: 2026 m. rugsėjo 1-ąją įstaiga pasitiko net 583 ugdytinius, užpildytos net septynios pirmokų klasės.
Direktorė pasidžiaugė, kad kartu su viešųjų erdvių plėtra įgyvendinami ir ambicingi ugdymo įstaigų projektai, nes investicijos į švietimą tampa pagrindine šios teritorijos plėtros ašimi. „Didžiausias šiuo metu vykdomas projektas – Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro rekonstrukcija ir plėtra. Šis ambicingas infrastruktūrinis žingsnis yra tiesioginis Kauno rajono savivaldybės atsakas į demografinius iššūkius ir augančios bendruomenės poreikius“, – pabrėžė pašnekovė.
Po rekonstrukcijos įstaiga išaugs į modernią progimnaziją, kurioje mokytis galės net 500 vaikų. 6 mln. eurų vertės plėtros projektą ketinama užbaigti iki 2027 m. pabaigos. „Šių permainų nekantriai laukia visa mokyklos bendruomenė – draugiška, jauna, kūrybinga ir pasiruošusi naujiems iššūkiams. Progimnazijos statuso suteikimas ir patalpų išplėtimas vietos vaikams garantuos kokybišką, prieinamą ir nepertraukiamą pagrindinio ugdymo pradžią arti namų. Projektu siekiama sukurti saugią, šiuolaikinius STEAM ir bendruosius ugdymo standartus atitinkančią aplinką, kurioje ši veržli bendruomenė galės dar labiau atskleisti savo potencialą“, – teigė I. Levickienė.
Kas džiugina gyventojus
Laura Lubienė Giraitėje gyvena keturioliktus metus. „Man pačiai, kaip seniūnaitei, svarbu ir smagu prisidėti prie pokyčių Giraitėje. Džiaugiamės, kad daugėja asfaltuotų gatvių, atsiranda laisvalaikio ir poilsio erdvių, darželių. Turime savo darbui atsidavusį seniūną, kuris rūpinasi gyvenvietės tvarka ir gyventojų poreikiais“, – sakė pašnekovė.
Darius Janulevičius labiausiai džiuginančiu pokyčiu Užliedžių seniūnijoje įvardijo lankytojams atvertą Giraitės parką ir išasfaltuota Romainiškių gatvę. Jo teigimu, gyventojai taip pat laukia Šviesos gatvės asfaltavimo, o iš savivaldybės jau yra gavę patikinimą, kad šiuos darbus planuojama atlikti po poros metų.
Naujausi komentarai