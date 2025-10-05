Užsienio piliečių integracija Lietuvoje

Šį projektą įgyvendina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais, šešiolika savivaldybių, tarp kurių – ir Kauno rajonas. Prie projekto prisideda papildomas partneris – nacionalinė nevyriausybinė organizacija „Diversity Development Group“.
Projekto tikslas – gerinti Lietuvos Respublikoje esančių ne ES valstybių narių piliečių arba asmenų be pilietybės integracijos procesus savivaldos lygmeniu ir stiprinti ilgalaikę šių asmenų integracijos procesų stebėseną.
„Prieš 20 metų mes tik iš televizijos ir kitų žiniasklaidos priemonių žinojome apie užsieniečių integracijos procesus kitose šalyse, o jau šiandien turime rūpintis užsienio šalių piliečių integracija, padėti jiems susipažinti su mūsų kultūra, mūsų šalies istorija ir tapti visateisiais šios šalies gyventojais“, – pasveikino ir sėkmingų mokymų linkėjo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
Mokymų metu dalyviai susipažino su teisiniais aspektais, susijusiais su užsieniečių teisiniu statusu, sužinojo apie migracijos ir užsienio kilmės asmenų integracijos tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, mokėsi, kaip suprasti pabėgėlius ir jiems padėti.
