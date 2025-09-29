Užfiksavo Gedimino gatvėje iš gaisrinio hidranto pliaupiantį vandenį: kaip per senus filmus

„Vanduo stipriai bėga jau apie pusvalandį“, – apie 19.30 val. pranešė kaunietis.
Pasak jo, vaizdas primena ankstesnių laikų Ameriką. „Per senus filmus būdavo tokios scenos“, – paaiškino skaitytojas. Kad būtų įtikinamiau, jis redakcijai atsiuntė ir vieno vaizdo įrašo nuorodą.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su Kauno ugniagesiais ir pranešė apie tai, kas vyksta.
„Jei vanduo bėga iš gaisrinio hidranto, tai yra ne ugniagesių, o „Kauno vandenų“ rūpestis, “, – teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.
