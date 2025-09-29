 Užfiksavo Gedimino gatvėje iš gaisrinio hidranto pliaupiantį vandenį: kaip per senus filmus

2025-09-29 20:56 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą portalo kauno.diena.lt skaitytojas atsiuntė nuotraukų ir vaizdo įrašą iš Kaune esančios Gedimino gatvės. Vyras užfiksavo, kaip šalia „Etapas Group“ pastato iš gaisrinio hidranto pliaupia vanduo. 

„Vanduo stipriai bėga jau apie pusvalandį“, – apie 19.30 val. pranešė kaunietis. 

Pasak jo, vaizdas primena ankstesnių laikų Ameriką. „Per senus filmus būdavo tokios scenos“, – paaiškino skaitytojas. Kad būtų įtikinamiau, jis redakcijai atsiuntė ir vieno vaizdo įrašo nuorodą.

Portalas kauno.diena.lt susisiekė su Kauno ugniagesiais ir pranešė apie tai, kas vyksta. 

„Jei vanduo bėga iš gaisrinio hidranto, tai yra ne ugniagesių, o „Kauno vandenų“ rūpestis, “, – teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas. 

