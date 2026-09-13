Už išgelbėtą gyvybę – padėka Kulautuvos ugniagesiams gelbėtojams

Rugpjūčio 3 d. Kulautuvoje kilus gaisrui gyvenamajame name, dėl stipraus uždūminimo sunkiai vaikštanti moteris negalėjo išeiti pro duris. Ugniagesiai gelbėtojai ją saugiai iškėlė iš degančio namo pro langą.
Už drąsą, profesionalumą ir ryžtą gelbstint žmogaus gyvybę M. Bulotui ir A. Bernatoniui Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys įteikė mero Valerijaus Makūno padėkas. „Didžiuojamės, kad Kauno rajone turime žmonių, kuriems ugniagesio gelbėtojo darbas yra tikras pašaukimas. Šiai tarnystei reikia didžiulės drąsos, ryžto ir gebėjimo čia ir dabar priimti sprendimus, nuo kurių gali priklausyti žmogaus gyvybė. Ne kiekvienas tai gali, todėl šiandien turime ypatingą progą padėkoti ir pagerbti tuos, kurie, dirbdami savo darbą, rūpinasi mūsų visų saugumu“, – kalbėjo vicemeras.
Ugniagesius pasveikino ir už jų tarnystę dėkojo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus patarėjas Remigijus Stukas, Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos vadovas Rytis Velžys, Kulautuvos seniūno pavaduotoja Renata Tamulevičienė.
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