Ūkininkų turgus Čečėnijos Nepriklausomybės aikštėje: brangoka, bet pirkėjų – gausu

Šioje turgavietėje galima įsigyti vaisių, uogų, daržovių, grybų, sulčių, medaus, žuvies, mėsos bei konditerijos gaminių. Nors kainos čia toli gražu nėra pačios draugiškiausios, pirkėjų netrūko nuo pat ryto.
Dauguma atėjusių apsipirkti – vyresnio amžiaus žmonės, kurie įsitikinę, kad Ūkininkų turguje įsigis kokybiškesnių ir skanesnių produktų.
Spalio 3 dieną Čečėnijos Nepriklausomybės aikštėje veikiančioje turgavietėje kilogramą bulvių buvo galima nusipirkti už 0,60 euro – 1 eurą. Pigiau kainavo mažesnės bulvės.
Patys pigiausi obuoliai pardavinėti po 0,50 euro. Brangiausi obuoliai kainavo du eurus, o dauguma – 1,50 euro. Po vieną eurą obuolius pardavinėjo ne nuolatiniai šios turgavietės prekeiviai, o tik rudenį savo sodo gėrybės atvežantys žmonės.
Pigiausios kriaušės kainavo eurą, brangiausios - 2,5 euro. Svogūnai buvo pardavinėjami po 1,50 – 2 eurus, o vienoje vietoje už juos buvo prašoma net 2,5 euro. Už kilogramą slyvų reikėjo mokėti 1,5 – 2,5 euro. Prekiauta ir spanguolėmis. Litras šių uogų kainavo 4,5 euro.
Už kilogramą raugintų kopūstų pardavėjai prašė 3 eurų. Už mažos talpos plastmasinį kibirėlį raugintų agurkų teko mokėti 3,5 euro.
Agurkai ir pomidorai kainavo kur kas brangiau nei prekybos centruose ar Dainavos turgavietėje. Dauguma prekeivių agurkus pardavinėjo po 4 eurus, kai kas – pusę euro pigiau, o vienoje vietoje jų buvo galima įsigyti už 2,80 euro. Tačiau jie neatrodė taip gražiai ir viliojančiai, kaip siūlomi už 4 eurus.
Pomidorai pardavinėti po 3,5 – 4 eurus.
Tarp pardavėjų šiandien nesimatė iš Anykščių rajono, Ažuožerių atvažiuojančio vyro, prekiaujančio obuoliais ir sultimis.
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