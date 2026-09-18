Ugniagesių sporto istorija bus saugoma muziejuje

Suvienys jėgas
Susitarimą pasirašė PAGD direktorius Renatas Požėla ir Lietuvos sporto muziejaus direktorės pareigas laikinai einanti Ilona Petrokienė.
Renginio metu lankytojai taip pat galėjo nemokamai dalyvauti muziejaus edukacijose, susipažinti su ugniagesių technika ir išgirsti specialistų patarimų apie civilinę saugą ir pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.
Vienas svarbiausių numatomų bendradarbiavimo projektų – ugniagesybos sportui skirta kilnojamoji paroda. PAGD įsipareigojo konsultuoti, prisidėti prie vertingų eksponatų įsigijimo ir metodinės medžiagos kaupimo.
Neatsiejamas nuo laisvės
PAGD direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius pabrėžė, kad šis susitarimas jungia ne tik dvi institucijas, bet ir skirtingus ugniagesybos sporto istorijos laikotarpius.
„Šiandien mes sujungiame dviejų institucijų širdis. Sujungiame mūsų institucijos praeitį, dabartį ir matome ateitį. O tai, kas buvo, tikrai didinga“, – sakė atstovas.
Pasak jo, ankstesniais laikais ugniagesybos sportas buvo neatsiejamas nuo Lietuvos sporto gyvenimo ir savo reikšme prilygo profesionalioms sporto komandoms, kurios garsino šalį.
„Aš dedu lygybės ženklą tarp mūsų profesionalių tuomečių komandų, kurios garsino Lietuvą, ir buvo mūsų laisvės vėliava. Visa tai šiandien yra sujungta į vieną bendrą darinį“, – sakė PAGD atstovas.
Jo teigimu, ugniagesybos sporto istorija turėtų būti pristatoma ne tik kaip profesinė tradicija. „Ugniagesybos sportas nėra vien institucijos kažkoks uždaras reikalas. Sportuojantis žmogus yra sveikas žmogus. Sveikas žmogus yra patriotas Lietuvos“, – pabrėžė D. Gurevičius.
Gyva veteranų atmintis
VPGT veteranų asociacijos vadovas Vygandas Kurkulis kalbėjo apie būtinybę išsaugoti ne tik daiktus ar dokumentus, bet ir gyvus žmonių prisiminimus.
„Yra labai daug istorinės atminties. Patyrėme daug sudėtingų laikotarpių, pasikeitimų, pokyčių. Dabar, kai pasakoji jauniems kolegoms apie tai, kas buvo prieš 30 metų, jie stebisi sąlygomis, apranga, įranga“, – pasakojo V. Kurkulis.
Pasak jo, veteranų patirtis gali būti naudinga ne tik muziejui. Buvę ugniagesiai turi sukaupę praktinių žinių, kurios aktualios ir šiandien.
„Mes turime patirties, mes iš gyvenimo žinome. Aš jums galiu gyvais pavyzdžiais papasakoti, kodėl reikia išvykimo krepšio. Kai dirbau ugniagesiu, mano išvykimo krepšys buvo gerokai didesnis, nes gyvenimas buvo išmokęs, kad dvi paras gali tekti miegoti po mašina“, – sakė asociacijos vadovas.
Įgūdžiams stiprinti
Pagrindinis asociacijos tikslas – puoselėti istorinę atmintį, bendrauti ir dalyvauti su saugumu susijusiuose procesuose.
Ugniagesybos sportas, pasak veteranų, svarbus ir todėl, kad tiesiogiai susijęs su pačiu ugniagesio darbu. Varžybose atliekami fiziniai ir techniniai veiksmai atkartoja profesijoje reikalingus įgūdžius.
„Tai nėra tik laisvalaikio pomėgis. Tai tiesiogiai susiję su tavo pasirinkimu, su tavo darbu. Stipriausiose ugniagesybos varžybose beveik visi elementai susiję su tikruoju ugniagesio darbu“, – aiškino V. Kurkulis.
Bendradarbiavimo pradžia jau numato ir konkrečius ateities darbus. Kitąmet planuojama pristatyti ugniagesybos sporto istoriją platesnei Lietuvos sporto bendruomenei, o muziejuje sukaupta medžiaga turėtų tapti pagrindu naujoms edukacijoms ir parodoms.
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