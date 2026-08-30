TS-LKD kandidatas Kauno miesto mero rinkimuose – Šarūnas Jasiukevičius

„Kauno miesto žmonės pasirinko lyderį, kurį norėtų matyti savo miesto vadovu. Kaunas – stipraus akademinio potencialo ir inovacijų centras – gali tapti ir saugumo bei atsparumo pavyzdžiu visai Lietuvai. Privalome kurti patrauklią aplinką jaunoms šeimoms: investuoti į būsto prieinamumą, vaikų priežiūros infrastruktūrą, kurti palankias sąlygas dirbantiems tėvams. Miestas, kuriame saugu ir patogu gyventi, kuriame nei vienas nėra pamirštas – tai pagrindiniai TS-LKD komandos prioritetai savivaldos rinkimuose Kaune“, – partijos pranešime spaudai cituojamas TS-LKD pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Tapti TS-LKD kandidatu į merus taip pat pretendavo Kauno miesto tarybos narė, festivalio „Iš Arti“ vadovė Andrijana Filinaitė, mokslininkas, Kauno TS-LKD Centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, Kauno TS-LKD Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė bei buvęs žurnalistas, komunikacijos specialistas Dainoras Lukas.
ELTA primena, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 m. pavasarį. Politinės partijos jau pradėjo kelti kandidatus ir vykdyti vidines jų atrankos procedūras.
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