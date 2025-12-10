„Teltonika“ plečiasi Kaune – bus steigiamas įmonių grupės technologijų centras

Oficialu: pirmasis plyno lauko investuotojas ALEX Kauno inovacijų parke tapo „Teltonika“ – Lietuvos technologijų įmonių grupė, kurianti ir gaminanti pažangius daiktų interneto (IoT) sprendimus verslui visame pasaulyje. Lietuviško kapitalo bendrovė, žinoma industrinės tinklo įrangos, telematikos, elektromobilių įkrovimo stotelių ir telemedicinos įrangos srityse, mieste planuoja įkurti Kauno technologijų centrą ir šiam tikslui siekia išsinuomoti 4 hektarų teritoriją.
„Teltonika“ Kaune veikia jau daugiau nei 20 metų. Per šį laiką čia išvystėme stiprią, pasaulyje atpažįstamą tinklo įrangos verslo nišą. Turėdami talentingą inžinierių komandą ir palankią aplinką plėtrai, galime žengti reikšmingą žingsnį – investuoti virš 34 milijonų eurų į 15 500 m² technologijų centrą, kuriame veiks modernios laboratorijos, automatizuotos gamybos linijos ir erdvės naujoms inovacijoms kurti“, – pasakoja Arvydas Paukštys, „Teltonikos“ įmonių grupės įkūrėjas.
Įmonių grupė sėkmingai praėjo visus projekto vertinimo etapus. Ekspertų komisijos išvada – čia planuojamos inovatyvios elektronikos ir daiktų interneto (IoT) sektoriaus veiklos atitinka įsikūrimui keliamas sąlygas. Tam pritarė ir Priežiūros komitetas.
„Teltonikos“ suburtos investicinės darbo grupės atstovas Artūras Kazėnas teigė: „Šio projekto sėkmę lėmė ir operatyvus Kauno miesto institucijų darbas. Per labai trumpą laiką gavome visą reikalingą pagalbą projektui teikti ir rengti“.
Po visų šalių derybų sudaryta investuotojo sutartis, beliko formalus sprendimas dėl sklypo nuomos Kauno miesto savivaldybės taryboje.
„Kai Kaune plečiasi tokio kalibro aukštųjų technologijų lyderis kaip „Teltonika“, tampa akivaizdu – miestas įsitvirtina kaip ateities pramonės centras. Įmonių grupė, veikianti visame pasaulyje ir kurianti milijonams žmonių skirtas technologijas, savo plėtrai renkasi būtent Kauną. Tai – rimtas komplimentas miestui, turinčiam stiprią infrastruktūrą ir aktyviai veikiančią inžinerijos, elektronikos ir IT bendruomenę bei augančius talentus. ALEX Kauno inovacijų parkas kurtas su būtent tokiomis ambicijomis – kad čia būtų įgyvendinami aukštos pridėtinės vertės projektai, o 40 tūkstančių Kaune besimokančių studentų rastų vietą kurti ateities technologijas“, – sakė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Pasak mero, „Teltonikos“ įmonių grupė domėjosi ALEX Kauno inovacijų parku dar ankstyvame vystymo etape. Jie matė aiškų projekto potencialą, tinkamą lokaciją, o priimdama sprendimą įsikurti Kaune vertino ir miesto ekonominį bei akademinį pajėgumą – būtinas sąlygas tvariam augimui bei talentų pritraukimui.
Sprendimas kurti „Teltonikos“ technologijų centrą Kaune prisidės ne tik prie miesto ekonominės plėtros, bet ir prie glaudesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo. Kaune veikiantys universitetai ir profesinės mokyklos kasmet paruošia tūkstančius inžinerijos, elektronikos, IT ir gamybos specialistų – talentus, reikalingus inovatyvioms įmonėms. Lygiagrečiai tai suteiks jaunimui dar daugiau galimybių: nuo praktikos iki darbo vietų.
„ALEX Kauno inovacijų parkas vystomas kaip lietuviškasis „Silicio slėnis“, skirtas aukštųjų technologijų, gyvybės mokslų, inžinerinės pramonės bei informacinių ir ryšių technologijų inovacijoms kurti, vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijų veiklą. „Teltonika“ tapo pirmuoju plyno lauko investuotoju ir paskata kitiems verslams – kurdami klasterius stiprinsime konkurencingumą ir skatinsime bendradarbiavimą. Parkas vis dar atviras tiek vietos, tiek tarptautinėms įmonėms – didžioji dalis 30 ha teritorijos yra laisva, todėl čia dar daug galimybių plėtrai ir naujoms inovacijoms“, – tikino investuotojų pritraukimu ir įsikūrimu ALEX besirūpinantis VšĮ „Kaunas IN“ Verslo skyriaus vadovas Andrius Veršinskas.
Parko teritorijoje, tarp Europos prospekto ir Lakūnų plento, suformuoti sklypai, įrengta visa būtina infrastruktūra: gatvių tinklas, pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, į kiekvieną sklypą atvesta elektra, vanduo ir nuotekos, numatyta galimybė naudoti centrinį šildymą. Pagal poreikį į sklypą gali būti atvedamos dujos.
Sklypai dažniausiai siekia nuo 1 iki 4 hektarų, tačiau juos galima pritaikyti pagal investuotojų poreikius – sujungti į didesnius arba padalinti į mažesnius plotus.
