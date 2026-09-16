Tarp ugniagesių ir sportininkų – svarbus susitarimas: lankytojų laukia išskirtinė programa

Dokumentą pasirašys Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Renatas Požėla ir muziejaus laikinai einanti direktorės pareigas Ilona Petrokienė. Ši sutartis pradeda naują etapą, kuriame ypatingas dėmesys bus skiriamas ugniagesybos sporto populiarinimui, jo paveldo išsaugojimui ir visuomenės civiliniam saugumui.
Renginio proga lankytojų laukia išskirtinė programa – visi muziejaus edukaciniai užsiėmimai sutarties pasirašymo metu bus nemokami.
Visuomenei – nemokamos konsultacijos ir saugumo pamokos
Šventinį rytą muziejuje bus galima ne tik susipažinti su sporto istorija, bet ir gauti praktinių saugumo žinių. Čia valstybinės priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos specialistai konsultuos, kaip tinkamai apsaugoti savo namus nuo gaisrų, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu ir atsakys į visus gyventojams rūpimus klausimus.
Jaunųjų lankytojų laukia ugniagesių technika ir pramogos
Daugiausia emocijų renginys žada sukelti vaikams ir jaunimui. Jiems PAGD pareigūnai paruošė įtraukiančią interaktyvią programą. Jaunieji lankytojai galės pamatyti tikrą gelbėjimo techniką ir susipažinti su joje esančia sudėtinga įranga.
Bus galima apžiūrėti ir pasimatuoti sunkius ugniagesio gelbėtojo apsauginius drabužius.
Kiekvienas norintysis galės pats pajusti ugniagesių žarnos vandens čiurkšlės stiprumą ir trumpam tapti gaisro gesintoju.
Specialistai parodys ir paaiškins, kas sudaro skubaus išvykimo krepšio turinį ir kokie daiktai jame yra svarbiausi.
Ugniagesybos sportas ir kilnojamoji paroda
Oficiali sutartis įpareigoja abi institucijas aktyviai rūpintis ugniagesių sporto paveldo išsaugojimu ir pristatymu visuomenei. Tai fiziškai itin sunki ir dinamiška sporto šaka.
PAGD įsipareigoja konsultuoti muziejų, padėti įsigyti vertingų eksponatų bei pildyti metodinę bibliotekos medžiagą. Vienas svarbiausių artimiausių projektų – specialios ugniagesybos sporto kilnojamosios parodos rengimas.
Istorinė kartų jungtis: dalyvaus sporto veteranai ir treneriai
Šiame renginyje dalyvaus ir Ugniagesių veteranų asociacijos atstovai, taip pat senojo ugniagesybos sporto puoselėtojai bei treneriai. Šie žmonės dešimtmečius kūrė Lietuvos ugniagesybos sporto istoriją, ugdė čempionus ir saugojo tradicijas. Jų dalyvavimas parodo, kad siekiama į šį unikalų sportą įtraukti jaunąją kartą.
Renginio organizatoriai kviečia Kauno gyventojus, miesto svečius, šeimas ir moksleivius rugsėjo 17 d. 10 val. atvykti į Lietuvos sporto muziejų, sudalyvauti edukacijose bei iš arti susipažinti su ugniagesių gelbėtojų darbu bei sporto istorija.
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