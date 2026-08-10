Tarp šalia esančių Kauno degalinių – didžiulis degalų kainų skirtumas

Iš šiandien aplankytų Kauno degalinių pigumu smarkiai išsiskyrė EMSI degalinė, esanti Savanorių prospekte, šalia Muravos sankryžos. Joje litras A 95 benzino kainavo 1,669 euro, dyzelino – 1,919 euro.
Kitose šalia Muravos sankryžos bei Pramonės prospekte esančiose degalinėse ir benzinas, ir dyzelinas buvo pardavinėjamas gerokai brangiau. „Neste“ degalinėje A 95 benzinas kainavo 1,839 euro, dyzelinas – 2,109 euro.
„Viada“ degalinė Pramonės prospekte benziną ir dyzeliną pardavinėjo trimis centais brangiau nei „Neste“ – A 95 benzinas kainavo 1,869 euro, dyzelinas – 2,139 euro.
Brangiausiai degalai kainavo prie Muravos sankryžos įsikūrusioje „Circle K“ degalinėje. Litras A 95 benzino kainavo 1,879 euro, dyzelino – 2,149 euro.
Pirmadienį Lietuvoje benzino kainos svyravo nuo 1,61 iki 1,89 euro. Vidutinė benzino kaina buvo 1,73 euro. Dyzelino kaina svyravo nuo 1,87 iki 2,17 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,98 euro.
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