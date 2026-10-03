Šventėje pagerbti socialiniai darbuotojai

„Socialinio darbo centre visada yra žmogus, kuriam reikia pagalbos, supratimo ir palaikymo. Jūsų profesija reikalauja ne tik žinių ir atsakomybės, bet ir didžiulės empatijos, kantrybės ir atsidavimo. Dėkoju, kad savo kasdieniu darbu suteikiate žmonėms vilties, padedate jiems įveikti sunkumus ir nepaliekate vienų sudėtingiausiais gyvenimo momentais“, – sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Jūsų profesija reikalauja ne tik žinių ir atsakomybės, bet ir didžiulės empatijos, kantrybės ir atsidavimo.
Šventės metu už atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą pagerbti socialinės srities darbuotojai. Meras kartu su Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Vensloviene labiausiai pasižymėjusiems darbuotojams įteikė padėkas.
Taip pat Kauno rajono ženklu – plakete – už profesionalų darbą socialinių paslaugų srityje buvo apdovanotos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistės Evelina Davainienė, Rūta Ribinskienė ir Asta Šulskienė.
Aukščiausias apdovanojimas – savivaldybės medalis – už profesionalumą ir nuopelnus socialinės apsaugos srityje buvo įteiktas vaikų gerovės centro „Gynia“ direktorei Jurgitai Kupčinskienei.
Kauno rajone nuosekliai stiprinama pagalba vaikams, globėjams ir šeimoms, susiduriančioms su krizėmis. Plečiamas budinčių globotojų tinklas, didinamos atokvėpio paslaugos galimybės ir stiprinama globėjų bendruomenė. Per metus budinčių globotojų šeimų skaičius išaugo nuo trijų iki penkių, o atokvėpio paslauga šiemet suteikta beveik du kartus dažniau nei 2025 m. Šios pagalbos priemonės padeda užtikrinti vaikams saugią ir stabilią aplinką, o globėjams – reikalingą pagalbą ir galimybę atgauti jėgas.
Jautrių melodijų susirinkusiems dovanojo dainininkė Neringa Nekrašiūtė, o renginį vainikavo tenoro Deivido Norvilo-Deivio ir operos solisto Rafailo Karpio koncertas „2 METRAI“, kuriame netrūko humoro, originalių muzikinių interpretacijų ir improvizacijų.
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