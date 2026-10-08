Sunkumai sodų bendrijoje: šeimos jaučia nerimą dėl vaikų saugumo

Saugumo problema
Į redakciją atsiųstame laiške skundžiamasi dėl jaunų šeimų gyvenimui nepalankios aplinkos Raudondvario seniūnijos teritorijoje esančioje sodų bendrijoje „Upytė“.
„Esame sodų bendrijos gyventojai ir jaučiamės likę be realios pagalbos sprendžiant problemas, kurios tiesiogiai susijusios su mūsų vaikų saugumu.
Vaikai kasdien turi nueiti iki mokyklinio autobusiuko sustojimo vietos. Autobusiukas į sodų teritoriją atvažiuoja tik iki tam tikros vietos, todėl vaikai dalį kelio eina pėsčiomis. Šis kelias yra duobėtas ir prastos būklės. Tamsiuoju paros metu situacija tampa dar nesaugesnė, nes kelias nėra tinkamai apšviestas“, – nurodoma laiške.
Pasigenda veiklumo
Laiško autoriai, prisistatantys sodų bendrijos „Upytė“ gyventojais, tvirtina, kad daugiau darbų gyventojų labui turėtų nuveikti bendrijos pirmininkas.
„Mūsų manymu, sodų bendrijos pirmininkas Vytautas Masys nesiima pakankamai iniciatyvos. Gyventojams kyla klausimų, kodėl, renkant bendrijos lėšas, iki šiol nebuvo sprendžiamas konkrečios kelio atkarpos remonto klausimas. Taip pat prie skelbimų lentos nėra apšvietimo. Tai vieta, kurioje gyventojai gauna bendrijos informaciją, todėl manome, kad bent minimalus apšvietimas būtų reikalingas.
Mums kyla klausimų: a) kas atsakingas už šio kelio priežiūrą; b) kodėl iki šiol nebuvo sprendžiamas kelio remonto klausimas; c) ar buvo svarstytas apšvietimo įrengimas vaikų naudojamoje kelio dalyje; d) kaip naudojamos iš gyventojų surenkamos bendrijos lėšos; e) kur gyventojams kreiptis, kai bendrijos pirmininkas nereaguoja į jų prašymus.“
Laiško autoriai tvirtina neturintys nusistatymo prieš konkrečius asmenis, tik norintys, kad jų gyvenamoji aplinka būtų labiau pritaikyta elementariems jaunų šeimų poreikiams.
„Norime, kad būtų atkreiptas dėmesys į realią problemą ir pagaliau būtų ieškoma sprendimo“, – pabržiama laiške.
Situacija – nedėkinga
Sodų bendrijos „Upytė“ pirmininkas Vytautas Masys „Kauno dienai“ tvirtino, kad problemų sprendimas priklauso ne nuo jo, kaip pirmininko, bet nuo pačių gyventojų.
„Viską galima pakeisti, jei nusprendžia visuotinis susirinkimas. Jei nuspręstų, kad darome, viskas būtų daroma. Tačiau tie visuotiniai susirinkimai nieko neišsprendžia, nes tik nedidelei daliai bendrijos gyventojų aktualu, kad būtų sutvarkyta gatvė ir apšvietimas“, – konstatavo bendrijos pirmininkas.
Jis informavo, kad bendrijoje yra apie 120 sodo sklypų, bet nuolat bendrijos teritorijoje gyvena tik apie 20 šeimų. Tai daugiausia jaunos, vaikus auginančios šeimos.
„Dauguma bendrijos narių soduose nuolat negyvena ir nėra suinteresuoti papildomai investuoti. Tiems, kurie gyvena, reikia visko – ir apšvietimo, ir geresnio kelio. Viskas priklauso nuo visuotinio susirinkimo. Juk pinigai renkami tuo tikslu, kad viskas būtų sutvarkyta. Kai pavasarį buvo susirinkimas, taip nieko ir nebuvo nutarta, tai tuomet nieko ir nedarome“, – sakė bendrijos pirmininkas.
Tačiau tie visuotiniai susirinkimai nieko neišsprendžia, nes tik nedidelei daliai bendrijos gyventojų aktualu, kad būtų sutvarkyta gatvė ir apšvietimas.
Turi pasiūlymų
Paklaustas, kokią matytų išeitį iš aklavietės, pirmininkas nurodė kelis būdus.
„Gyventojams sakiau – rinkite naują pirmininką arba kurkime bendruomenę, nes sodininkų bendrijoms skiriama mažai investicijų, o bendruomenės sulaukia daugiau dėmesio ir daugiau lėšų“, – kalbėjo V. Masys.
Jis pabrėžė, kad abejonių dėl surinktų pinigų panaudojimo turintys bendrijos gyventojai bet kada gali susipažinti su buhalterine apskaita.
„Viskas užfiksuota. Aš gyventojams sakau – jei kas neaišku, ateikite išsiaiškinti, buhalterija vedama, yra visa reikalinga informacija – kiek pinigų surinkta, kiek išleista – kelio remontui, sniego valymui, dar kažkam buvo… Kiekvienas gyventojas gali ateiti ir išsiaiškinti“, – kalbėjo V. Masys.
Negavo prašymų
Komentuodamas situaciją, Kauno rajono savivaldybės mero patarėjas Edmundas Mališauskas atkreipė dėmesį, kad Upytės gatvė nėra Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti gatvė.
„Ši gatvė yra sodininkų bendrijos teritorijoje. Visus klausimus, susijusius su sodininkų bendrijos teritorija, sprendžia pati sodininkų bendrija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu“, – nurodė savivaldybės atstovas.
E. Mališauskas pabrėžė, kad Kauno rajono savivaldybė, skatindama mėgėjišką sodininkystę, vykdo specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą.
„Programa skirta teikti finansinę paramą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms, siekiančioms tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti mėgėjiškus sodus ir jų kraštovaizdį, saugoti gamtą ir tvarkyti, prižiūrėti, atnaujinti ir statyti bendrojo naudojimo objektus, taip pat reglamentuoti bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) perleidimo Savivaldybės nuosavybėn sąlygas ir tvarką“, – nurodė savivaldybės atstovas.
Jis pabrėžė, kad programos 6.3 punktas numato galimybę iš dalies kompensuoti bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūros, atnaujinimo, naujų bendrojo naudojimo objektų statybos darbų ir paslaugų išlaidas.
„Apšvietimo įrengimo darbai sodininkų bendrijos teritorijoje galėtų būti finansuojami iš dalies pagal šią programą, tačiau Kauno rajono savivaldybė nėra gavusi sodininkų bendrijos „Upytė“ prašymo dėl finansinės paramos suteikimo“, – nurodė E. Mališauskas.
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