Sukčių taikiniu tapo žinomas medikas

Užvaldė paskyrą
Šimtai ar net tūkstančiai žinomo medicinos mokslų daktaro sekėjų kelias savaites aktyviai mėgino padėti sutramdyti įsibrovėlius.
Vieną rugpjūčio dieną G. Tankevičių užgriuvo gausybė pranešimų apie įtartiną veiklą jo profesinėje paskyroje.
Spėjama, kad dar gerokai iki tos dienos į lietuvio paskyrą įsilaužę sukčiai ilgokai laukė, o vasaros pabaigoje ėmėsi aktyvių veiksmų – užvertė paskyrą erotinio ir pornografinio turinio nuotraukomis ir kas kelias valandas skelbė laikinąsias istorijas, vadinamuosius „storius“. Kartu buvo platinamos nuorodos, skirtos išgauti vartotojų asmeninius duomenis.
„Tai buvo akivaizdi nusikalstama veika. Mano vardu ir prieš mano valią net dvi savaites buvo skelbiamas nepadorus turinys, taip kenkiant mano profesinei ir asmeninei reputacijai“, – pasakojo G. Tankevičius.
Be prieigos – pusmetį
Prisijungti prie savo profesinės paskyros gydytojas negalėjo daugiau nei šešis mėnesius. Nors jis nuolat pildė įvairius raportus ir prašymus, „Meta“ bendrovė užklausas ignoravo.
Puslapis veikė lyg zombis – buvo pasiekiamas, tačiau nerodė jokio aktyvumo. Pats gydytojas neteko prieigos, nes profesinis puslapis sukčių buvo atsietas nuo asmeninės jo paskyros.
Situacija pasikeitė rugpjūčio 9 d., kai sukčiai pradėjo masiškai publikuoti erotinį turinį. Tiesa, jie elgėsi gudriai. Norėdami išlaikyti sekėjų pasitikėjimą, piktavaliai šalia nepadorių vaizdų kėlė ir ankstesnius tikrus gydytojo įrašus, kurie būdavo sulaukę daugiausia dėmesio. Tai sukėlė dar didesnę sumaištį tarp sekėjų. Kai kurie jų manė, kad visą šį turinį talpina pats medikas. Iki įsilaužimo paskyra buvo skirta naudingiems sveikatos patarimams, mankštoms ir profesinei komunikacijai.
Natūralu, kad po sukčių veiksmų G. Tankevičiaus sekėjų sumažėjo maždaug šešiais tūkstančiais (iki tol buvo 30 tūkst.).
Sekėjai – šokiruoti
Nepadorų turinį pastebėjo ir gydytojo pacientai bei artimieji. Jie ėmė siųsti pasipiktinimo žinutes.
„Žmonės buvo suglumę, kai kurie pyko ant manęs, nesuprasdami, kad ten siautėja sukčiai. Gavau žinučių su klausmais, ar nesu girtas, kodėl elgiuosi kaip iškrypėlis“, – pasakojo gydytojas.
Pats patyręs šoką ir norėdamas apginti savo reputaciją, G. Tankevičius per asmeninę feisbuko paskyrą aiškino, kad jo profesinė paskyra „nulaužta“, stengdamasis įspėti kuo didesnį sekėjų ratą. Ir profesinėje paskyroje po kiekviena įsilaužėlių nuotrauka medikas atkakliai komentavo, kad tai yra sukčių darbas, ragino žmones apie šį atvejį pranešti „Facebook“ administracijai. Kaunietis tikėjosi, kad masiniai skundai padės greitai sustabdyti kenkėjišką įsibrovėlių veiklą.
Nustebino abejingumas
Vis dėlto „Meta“ kompanijos pozicija G. Tankevičių nuvylė. Net ir sulaukusi gausių vartotojų skundų, bendrovė teigė, kad profesinėje paskyroje skelbiamas turinys nepažeidžia bendruomenės gairių.
Su tuo nesusitaikęs gydytojas nenuleido rankų. Kreipiantis pakartotinai tiek viešais, tiek asmeniniais kanalais jam pagaliau pavyko telefonu susisiekti su ,,Meta” atstovais.
„Pakalbėjus gyvai su jų specialistais man viduje palengvėjo. Maniau, kad „Meta“ atstovai įsigilino į situaciją ir viskas greitai išsispręs. Tačiau tą pačią dieną iš jų gavau žinutę, kad esą paskyra nieko nepažeidžia ir su ja viskas tvarkoje!“ – stebėjosi pašnekovas.
Tai buvo akivaizdi nusikalstama veika. Mano vardu ir prieš mano valią net dvi savaites buvo skelbiamas nepadorus turinys.
Veikia sukčių tinklas
Nors ir priblokštas tokio atsainaus požiūrio, G. Tankevičius nenurimo. Galiausiai pateikus detalius įrodymus ir užsiminus, kad kreipsis į policiją, jam pavyko atgauti paskyrą.
„Iki tol „Meta“ atstovas rekomendavo man pačiam blokuoti savo pavogtą puslapį, paprašyti padaryti to ir draugų… Absurdiški patarimai ir tiek“, – piktinosi kaunietis.
Galiausiai atgavęs puslapio kontrolę jis pamatė visą įsilaužimo istoriją. Paskyra buvo užvaldyta beveik prieš dvejus metus, kai sukčiai apsimetė „Meta“ revizoriais. Vėliau ji keliavo iš rankų į rankas, kol rugpjūčio 9 d. pateko į „Ramzan Bussines” pavadintos paskyros nuosavybę. Tada ir prasidėjo didžiausi nemalonumai.
„Gali būti, kad pirminiai įsilaužėliai paskyrą tiesiog perpardavinėjo. Ne paslaptis, kad egzistuoja juodoji rinka, kurioje paskyros su daug sekėjų pardavinėjamos ir panaudojamos sukčiavimo tikslams. Toks likimas turbūt laukė ir mano profesinės paskyros“, – svarstė gydytojas.
Naujausi komentarai