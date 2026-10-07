Suglumino vaizdas: statybvietėje į BMW priekabą krovė žemes

Šiais vaizdo įrašais su portalu kauno.diena.lt pasidalijo portalo skaitytojas. „Neries krantinės remontas su BMW“, – pakomentavo gyventojas.
„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas
Neries krantinėje dar nuo pavasario vyksta grandioziniai darbai. Viena pagrindinių Vilijampolės gatvių virtusi statybų aikštele. Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas, įrengiami nauji šuliniai ir lietaus vandens surinkimo įrenginiai.
Netoliese tuo pat metu pradėtas ir kitas didelis projektas – Vilijampolės transporto mazgo statyba.
Kai tik gausime Kauno m. savivaldybės komentarą, publikaciją papildysime.
Naujausi komentarai