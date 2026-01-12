Speigas ir sniegas egzaminavo veteranų kalėdinio slalomo dalyvius

Spaudžiantis šaltukas, veidus žnaibantis vėjas, didinantis jutiminę temperatūrą ir liežuviais pustantis purų sniegą, organizatorių per varžybų išvakares net tris kartus valyta, tačiau vis vien slidi trasa – tokios sąlygos laukė 118 dalyvių, nepabūgusių nagučius parodžiusios tikros žiemos.
Kalėdinio slalomo dalyviai varžybų atidarymui susibūrė jaukioje Žemės ūkio akademijos paviljono salėje, kur prieš renginio pradžią pagerbti jubiliejus atšventę veteranai. Daugiausia dėmesio susilaukė automobilių sporto gerbėjas, ir pats išbandęs jėgas ne vienose lenktynėse, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, neseniai paminėjęs, kaip ir pati savivaldybė, 70-čio sukaktį.
Automobilių sporto entuziastą sveikino Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) prezidentas Egidijus Janavičius, VšĮ „1000 km lenktynės“ direktorius Darius Jonušis, Lietuvos automobilių klubo (LAK) prezidentas Rolandas Dovidaitis, varžybų organizatoriai, automobilių sporto veteranai.
„Simboliška, kad veteranų kalėdinio slalomo turnyras šiemet vyksta Sausio 13-osios išvakarėse, kad ne vienas iš jūsų čia esančių gynėte šalies parlamentą, stovėjote sargyboje prie Vilniaus TV bokšto ar saugojote Sitkūnų radijo stotį, skelbiančią Lietuvai tiesos žodį, – kalbėjo V. Makūnas. – Todėl linkiu visus nesutarimus visuomet spręsti taikiai, o geriausia – slalomo aikštelėje“.
Neprisvilęs debiutas
Pirmieji turnyrą pradėjo ir baigė jau ne pirmą kartą jame svečių teisėmis dalyvaujantys bendrovės „Kauno švara“ darbuotojai.
Čia netikėtumų nebuvo. Geriausią laiką trasoje – 1 min. 25,3 sek. – pademonstravo įmonės sporto organizatorius, automobilių sporto meistras Darius Saulevičius, tačiau nuo savo mokytojo labai nedaug atsiliko Liudas Bartkevičius (1 min. 26,3 sek.) ir Marius Garuckas (1min. 36,4 sek.
„Visiškai nesvarbu, kas laimėjo, o kas kiek atsiliko. Veteranų slalomo turnyrai tapo puikia proga ugdyti ir tobulinti vairavimo įgūdžius, kurie mūsų kasdieniniame darbe itin svarbūs“, – sakė D. Saulevičius.
Dar gausesniais aplodismentais susirinkusieji pasitiko „Kauno švaros“ generalinį direktorių Saulių Lazauską ir juos jam skyrė už kruopščiai net tokiu oru nuvalytas miesto gatves.
Kalėdinių slalomų gyvybingumą liudija kasmet dalyvių gretas papildantys nauji nariai. Šįkart turnyre debiutavo Kauno krašto veteranų klubas „Automobilininkas“, kurio nariai varžėsi net trijose grupėse ir jų debiutas tikrai neprisvilo.
Atskirose grupėse pirmaisiais smuikais griežė daugumai šalies automobilių ralio gerbėjų gerai pažįstamas Linas Skardžiukas, Viktoras Pocius ir Arvydas Tokarevas.
„Geros, užkrečiančios varžybos, kuriose pirmą sykį teko išbandyti „VAZ 2107“ automobilį ir kuris atnešė sėkmę slidžioje, tačiau visiems vienodoje trasoje, – baigęs savo važiavimą sakė A. Tokarevas. – Tačiau ne tai svarbiausia. Džiugu, kad čia vėl sutikau būrį seniai matytų studijų ir darbo draugų, tarp jų ir buvusį kurso bičiulį Rimgaudą Statnicką.“
Pavykusiu debiutu džiaugėsi klubo Kauno skyriaus vadovas Jonas Gaubšas, nepaisant to, kad jį aplenkė L. Skardžiukas ir Algimantas Akstinas.
Ant garbės pakylos – moterys ir elektromobilių vairuotojai
Iššūkį žiemos kaprizams metė ir būrelis dailiosios lyties atstovių, šįkart besivaržiusių ne atskiroje damų, o mišriose grupėse, kuriose jos šventė pergales.
Pirmoji pergalingai savo važiavimą baigė viešnia iš Latvijos Larisa Malinovska, kiek vėliau savo pranašumą įrodė ir vilnietė Olga Židovlenkova, o vyšnią ant torto uždėjo pirmoji ukrainietė, prieš keletą metų radusi kelią į slalomą Kaune, Jarina Tovkailo-Tarailienė.
Tautietės pavyzdžiu pasekė ir rygietis Italo Alsinš, meistriškiausiai vairavęs akį nejučia atkreipiantį geltonąjį elektromobilį „Renaul 5“.
Kitoje elektromobilių grupėje sulaukta mažo netikėtumo, kai debiutantas A. Akstinas pranoko vieną iš šios grupės iniciatorių ir nuolatinį dalyvį vilnietį Sergejų Zverevą, likusį ištikimą savajam „Renault Zoe“.
Slidžią trasą išbandė žurnalistai ir žmonės su negalia
„Kad galėtum tiksliai perteikti dalyvių nuotaikas ir sunkumus, su kuriais jie susiduria slalomo trasoje, būtina ją ir pačiam išbandyti“, – dar prieš važiavimo pradžią teigė „Žinių radijo“ atstovas, būsimasis press grupės nugalėtojas Almantas Karčiauskas, šįkart pranokęs kaunietį Tomą Jarusevičių ir vilnietį Valdą Juozą Vilūną.
Tapo gražia tradicija ir žmonių su negalia dalyvavimas kalėdiniuose ir velykiniuose slalomuose, kuriuos jau daugiau nei pusę amžiaus rengia Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija (TASVA). O šįkart sulaukta ir savotiškos sensacijos, kai daugkartinį šios grupės nugalėtoją širvintiškį Algimantą Kojį pranoko itin sparčiai progresuojantis kaunietis Darius Kliaudaitis.
Trečias šioje rankinio valdymo automobilius vairavusių grupėje liko Kauno atstovas Raimundas Dabužinskas, o su dalinio rankinio valdymo automobiliu greičiausias slalome buvo dar vienas kaunietis Tadas Makūnas.
„Jokio netikėtumo nematau, – pagerbtas apdovanojimais kalbėjo antrasis prizininkas A. Kojis. – Darius – tikrai pajėgus varžovas, dalyvaujantis ir laimintis šalies slalomo čempionate ir kitose varžybose, be to vairuojantis kur kas galingesnį ir labiau šiam sportui pritaikytą „Toyota GR Yaris“ automobilį, nei manasis „Volkswagen Golf“ universalas.“
Meistriškumas niekur nedingsta
Šaltis ir geliantis vėjas neleido žiūrovams ilgai mėgautis žilagalvių veteranų meistriškumu, kuris, pasirodo, niekur nedingsta. Galbūt lėtėja greičiai, tačiau važiavimo trajektorijos išlikę stebėtinai tikslios. Belieka tik pavydėti 86–95 metų sporto meistrų veteranų grupės nugalėtojui kauniečiui Andriui Čygui ir prizininkui vilniečiui Vladui Juozui Petrauskui, ar jaunesnių, 81–85 m. grupės lyderiui kauniečiui Žygimantui Antanui Aleksandravičiui, to paties amžiaus grupės sporto teisėjus atstovavusiam vilniečiui Albinui Andrašiūnui ir kitiems, kuriems nei šaltis, nei slidi trasa – ne kliūtis.
Bene atkakliausia kova dėl sekundžių vyko jauniausiųjų, 50–55 m. amžiaus, sporto meistrų veteranų grupėje, kurioje pergalę šventė Kauno pirmosios ekipos atstovas Laimonas Latvėnas, pranokęs vilniečius Tomą Beganską ir Jurijų Sepovą.
Šioje grupėje užfiksuotas itin retas atvejis, kai net du kauniečiai – Dovilas Čiutelė ir Modestas Jakas – užfiksavo absoliučiai vienodą, net sekundės dalimis sutampantį laiką, lėmusį jiems ketvirtąją–penktąją vietas.
Vyresnių, 60–65 m. amžiaus veteranų grupėje dominavo sostinės atstovai Aurimas Onuškevičius ir Gintautas Tarasevičius, o trečias liko kaunietis Arūnas Beniušis.
66–70 m. veteranų grupėje susitiko dvi labai ryškios šalies automobilių ralio žvaigždės – Eugenijus Tumalevičius ir Saulius Kazėnas. Sėkmė šįsyk nusišypsojo Sauliui.
To paties amžiaus buvusių antrųjų vairuotojų (šturmanų) klasėje nugalėjo Kauno pirmosios komandos atstovas Gintautas Ramanauskas, aplenkęs vilnietį Mindaugą Karklį ir tauragiškį Gintą Vaitkauską.
71–75 m. amžiaus sporto meistrų veteranų grupės dalyvių ginčą laimėjo Kauno rajono atstovas Regimantas Bindokas. Antras liko Vilniaus pirmosios komandos narys Jegoras Teras, o trečias – Kauno pirmosios ekipos atstovas Viktoras Serebriakovas.
Nemažiau įdomi ir atkali kova vyko automobilių klubų narių, „Sonas Mode“, „Doversus“, svečių, besivaržančių nuosavais automobiliais, ir kitose grupėse.
Komandinę pergalę šventė šeimininkai
Mažųjų miestų ir rajonų komandų įskaitoje pergalę šventė Kauno rajono automobilių sporto veteranai, pranokę kolegas iš Tauragės ir Šakių miestų.
Didžiųjų grupėje, surinkusi 60 taškų, triumfavo Kauno miesto pirmoji komanda. Antra su 40 taškų liko Vilniaus miesto pirmoji ekipa, o trečia – Kauno miesto antroji komanda, atsilikusi nuo vilniečių 8 taškais.
Vilniaus miesto antroji komanda pelnė 20 taškų ir liko ketvirta.
Naujausi komentarai