 Skaudi netektis: mirė mylima mokytoja

Skaudi netektis: mirė mylima mokytoja

2026-09-04 11:04 kauno.diena.lt inf.

Kauno rajono Raudondvario gimnazija pranešė apie skaudžią netektį – į amžinybę iškeliavo mylima mokytoja Solveiga Skrodenė.

Solveiga Skrodenė
Solveiga Skrodenė / Asociatyvi Magnific.com, Kauno rajono Raudondvario gimnazijos nuotr.

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Mokykla liūdna žinia dalijosi feisbuke.

„Yra žmonių, kurių išėjimas palieka ypatingą tylą. Tylą ten, kur dar visai neseniai skambėjo jų balsas, kur buvo dalijamasi mintimis, rūpesčiais, kasdieniais darbais ir šypsenomis. Šiandien tokia tyla liko ir mūsų bendruomenėje.

Su giliu liūdesiu atsisveikiname su mūsų kolege, Mokytoja, mylima mūsų bendruomenės nare. Savo žiniomis, giedru žvilgsniu į pasaulį ir patirtimi Ji dalijosi su mokiniais, o mums buvo kolegė, su kuria išgyventa daugybė mokslo metų – jų pradžių ir pabaigų, švenčių, rūpesčių, iššūkių ir prasmingų akimirkų.

Šią skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą, artimuosius ir visus, kuriems ji buvo brangi.

Tegul šviesus Jos atminimas išlieka mūsų širdyse“, – rašoma mokyklos pranešime.

Raudondvario gimnazijos bendruomenė kvietė visus, norinčius atsisveikinti su S. Skrodene, pabūti kartu ir palydėti ją į paskutinę kelionę.

Penktadienį, 15–21 val., vyks atsisveikinimas REKVIEM laidojimo namuose, Jonavos g. 41A, Kaune.

Šeštadienį, 13.15 val., urna bus išlydima iš laidojimo namų į Kauno miesto Žemųjų Kaniūkų kapines (Raudondvario pl.).

Šiame straipsnyje:
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Kauno rajono Raudondvario gimnazija

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