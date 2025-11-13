„Šių rungtynių neturėtų būti“: apie 40 žmonių protestavo prieš Lietuvos ir Izraelio rinktinių mačą

Akcija pavadinimu „Raudona kortelė Izraeliui“, į kurią susirinko apie 40 protestuotojų su Palestinos vėliavomis, prieš bendradarbiavimą su Izraeliu nukreiptais plakatais, ketvirtadienio pavakarę vyksta prie Dariaus ir Girėno paminklo Žaliakalnyje.
Vienas iš protestuotojų laikė užrašą „Get these war criminals out of our sports“ (liet. „Patraukite šiuos karo nusikaltėlius iš mūsų sporto“) su futbolo kamuoliu.
Tik Gvido vardu BNS prisistatęs 20-metis studentas sakė prie akcijos prisijungęs, nes netoleruoja Lietuvos futbolo rinktinės susitikimo su Izraelio sportininkais.
„Izraelis yra valstybė, vykdanti genocidą, okupantas. Tai yra brutaliai nesuvokiamas žiaurumas. Ir kad mūsų institucijos pasirenka toliau bendradarbiauti ir toliau spausti kruvinas rankas, tai yra protu nesuvokiama. Aš prieš tai protestuoju“, – sakė vaikinas.
„Turi būti boikotas prieš sporto varžybas, prieš visų sričių bendradarbiavimą, Izraelis turi būti boikotuojamas. (...) Šitų varžybų neturėtų būti pirmoje vietoje“, – pridūrė jis.
Panašiai kalbėjo kitas 19-os metų studentas Nemunas Kėželis, teigęs, kad ketvirtadienio futbolo mačas neturi vykti ir „turėtų išvis nebūti jokio kontakto su Izraeliu“.
„Jau kurį laiką laikau tokią labai didelę nuoskaudą, kas vyksta. Kurį laiką verda labai didelis pyktis. Kodėl Lietuva palaiko Izraelį? Kodėl Lietuva palaiko genocidą? Ir jaučiu kaip pareigą čia atvykti, atstovėti, atbūti“, – BNS sakė vaikinas.
Protestuotojai mušė būgnus ir skandavo „Izraeliui nulis šansų“, „Kitąkart net nevarykit“, „Genocido nedarykit“, „Mes už laisvą Palestiną“, „Į šiukšlinę sionizmą“.
„Stosime į sąrašą su Baltarusija, Vengrija, Slovakija“
Vienas iš protesto organizatorių 26-erių Emilis Starodubovas žurnalistams sakė, kad akcija siekiama išreikšti nepritarimą draugiškoms Lietuvos futbolo rungtynėms su Izraeliu.
„Ir tam yra daugybė priežasčių. Pradedant nuo to, kad mes pateksime į sąrašą valstybių, kurios per paskutinius dvejus metus žaidė varžybas su Izraeliu. Tai buvo Baltarusija, Vengrija ir Slovakija. Tik šios trys valstybės sutiko žaisti draugiškas varžybas su Izraeliu. Ir dabar šiame sąraše būsime mes“, – komentavo vyras.
Pasak jo, ypač nuvylė tai, kad buvo galimybė surengti draugiškas rungtynes su Grenada arba Šiaurės Makedonija.
„Tačiau iš esmės didžiausia problema yra tai, kad Izraelis pažeidžia sportiškumo dvasią. Per paskutinius dvejus metus, Palestinos futbolo federacijos duomenimis, buvo nužudyta mažiausiai 380 futbolininkų, tai yra profesionalių futbolininkų, teisėjų ir trenerių“, – sakė E. Starodubovas.
„Ir Izraelio futbolo federacija atvirai palaiko karius, siunčia jiems paramą, skiria jiems varžybas. Tai reiškia, jog jų sportas yra susipynęs su politika. Ir savo draugiškomis varžybomis mes parodome, kad mes draugaujame su komanda, kuri palaiko smurtą, kuri palaiko genocidą Palestinoje“, – pridėjo jis.
Protesto organizatoriaus manymu, Lietuvos futbolo federacija (LFF) turėtų sekdama kai kurių Europos futbolo federacijų pavyzdžiu nutraukti bendradarbiavimą su Izraelio kolegomis.
„Anksčiau ar vėliau Izraelio futbolo federacija taip pat bus pašalinta iš UEFA. Šiuo metu vis dar vyksta svarstymai, jie buvo nutraukti dėl paskelbtų paliaubų. Tačiau nuo paliaubų paskelbimo per pastarąjį mėnesį jos jau buvo pažeistos mažiausiai 282 kartus, būtent Izraelio pusės“, – teigė E. Starodubovas.
Kauno savivaldybė BNS nurodė išdavusi leidimą iki 150-ies žmonių susibūrimui. Netoliese protestuotojų trys žmonės stovėjo ir su Izraelio vėliavomis.
Kaip rašė BNS, siekiant užtikrinti saugumą Lietuvos ir Izraelio rungtynės Dariaus ir Girėno stadione vyks be žiūrovų.
LFF prezidentas Edgaras Stankevičius šią savaitę sakė, kad tokį sprendimą lėmė dvejopa fanų pozicija dėl rungtynių, siekis išvengti galimų konfliktų. Mače dalyvaus oficiali Izraelio delegacija, kurią sudaro apie 50 žmonių.
Spalio viduryje prieš 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynes Italijoje su Izraeliu įvyko susirėmimai tarp kai kurių propalestinietiškų demonstrantų ir policijos.
Protesto akcijos rengtos piktinantis Izraelio veiksmais Gazos Ruože.
