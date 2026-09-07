Savivaldybė pradėjo „Kauno švaros“, „Kauno autobusų“ ir „Kauno vandenų“ valdybos narių atranką

Nuo lapkričio 1-osios įsigalios Darbo kodekso pakeitimai, kurie įpareigos darbuotojus įtraukti į įmonių valdybas.
Kaip visuomeninį transliuotoją informavo Kauno savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėja Rita Motiejūnienė, jeigu valdybos bus sudarytos iki lapkričio – darbuotojų atstovų jose nebus.
„Valdybos narių atrankos vykdomos vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis teisės aktų nuostatomis, kuriose nustatyta, kad darbuotojų atstovų dalyvavimo valstybės ir (ar) savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamame kolegialiame valdymo organe reikalavimas taikomas tik nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos formuojamai valdymo organo sudėčiai“, – raštu pateiktame komentare teigė R. Motiejūnienė.
Pasak jos, pradėti atrankas į trijų savivaldybės valdomų bendrovių valdybas įtakos turėjo „vienos iš šių įmonių valdybos nario atsistatydinimas ir siekis užtikrinti savalaikį ir efektyvų atrankos procedūrų atlikimą“.
Savivaldybės atstovės teigimu, kada naujai atrinktos valdybos pradės darbą, paaiškės pasibaigus kandidatų atrankos procedūroms.
Kaip skelbia LRT, savivaldybės įmonių valdybose dirba ne vienas su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu ir jo šeimos verslu susijęs asmuo.
„Kauno švaros“ valdybą sudaro trys nariai, kuriuos skiria miesto taryba. Nuo 2023 metų iki šių metų rugpjūčio jos nariu buvo Gediminas Ganatauskas, anksčiau priklausęs „Kauno vandenų“ valdybai. Jis taip pat dirba mero sūnų įmonėse – Dainiaus Matijošaičio vadovaujamoje „Groward group“ ir Š. Matijošaičio vadovaujamoje įmonėje „Kauno saulėtekis“.
Valdybos pirmininkas Petras Ganiprauskas yra „Vičiūnų“ veiklos analizės ir organizavimo vadovas, valdybos narė Roma Vosylienė – Kauno savivaldybės Ekonomikos ir finansų skyriaus vedėja.
2023 metais į „Kauno autobusų“ valdybą paskirtas kitas Petras Ganiprauskas, kuris nurodo „Vičiūnuose“ sukaupęs daugiau kaip 20 metų patirtį. Narių sąraše ir „Vičiūnų grupės“ ekonomikos vadovas Mindaugas Šimkus bei savivaldybės administracijoje dirbanti Indrė Brazė.
„Kauno vandenų“ valdyboje – buvusi mero patarėja, „Vieningo Kauno“ narė Aida Radauskaitė bei „Vičiūnų“ įmonių grupės valdomos „Baltic fish export“ ekonomikos vadovas Eitvydas Šlekys.
A. Radauskaitė bei P. Ganiprauskas taip pat yra bendrovės „Stoties turgus“ valdybos nariai. Kauno savivaldybė valdo 51 proc. šios įmonės akcijų.
Kaip skelbė BNS, kai kuriems politikams, ministrams bei profesinėms sąjungoms sukritikavus Vilniaus savivaldybės sprendimą nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus, sostinės savivaldybė rugpjūčio pabaigoje paskelbė atšaukianti tokį sprendimą.
Pokyčiai turėjo paliesti įmonių „ID Vilnius“, Vilniaus vystymo kompanija (VVK), „Miesto gijos“, „Grinda“, „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) valdybas.
Naujausi komentarai