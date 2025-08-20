Ruošiamasi minėti svarbias progas: Laisvės alėjoje – vėliavų upė

Kaune suplanuoti net keli Ukrainos Nepriklausomybės minėjimo renginiai. Štai rugpjūčio 22-ąją Laisvės alėjoje vyks iškilminga šaulių rikiuotė bei eisena iki Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelio, kur vyks minėjimas, gėlių padėjimas bei koncertas.
Tikroji Ukrainos Nepriklausomybės diena yra rugpjūčio 24-oji, tad šią dieną dar vienas minėjimas vyks IX forte.
Tačiau Lietuva taip pat turi, ką minėti. Štai rugpjūčio 23-ąją bus minimos 36-osios Baltijos kelio metinės, tad nemokami renginiai lauks Nemuno saloje. Be to, rugpjūčio 31-ąją bus dar viena proga švęsti, mat šią dieną prieš 32 metus iš Lietuvos buvo išvesti paskutiniai Rusijos kariuomenės kariai, tad mūsų šalis pagaliau galėjo laisvai kvėpuoti, nestovint priešo kariams mums už nugarų.
Būtent minint šias svarbias datas, Laisvės alėja papuošta Lietuvos trispalvėmis bei Ukrainos mėlynos ir geltonos spalvų vėliavomis.