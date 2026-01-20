„Po dar vienos Rusijos raketų ir dronų atakos Ukrainos miestai liko be elektros, vandens ir šildymo. Ukrainos Aukščiausioji Rada (parlamentas) šiuo metu taip pat neturi šių pagrindinių paslaugų“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė parlamento pirmininkas Ruslanas Stefančukas.
Po Rusijos smūgio Ukrainos parlamentas liko be elektros ir vandens
2026-01-20 19:05
Rusijos naktiniai smūgiai Ukrainos energetikos tinklui paliko parlamento pastatą Kyjive be elektros, šildymo ir vandens, antradienį pranešė jo pirmininkas.
Ruslanas Stefančukas / AFP nuotr.