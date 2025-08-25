Bendrystės su Ukraina: vieši Kauno objektai nušvito mėlyna ir geltona spalvomis

Mėlyna ir geltona spalvos nudažė Kauno miesto savivaldybės pastatą. Taip pat šiomis spalvomis suspindo pagrindinis Laisvės alėjos fontanas.
Primename, kad Laisvės alėjoje šiuo metu pakabintos Lietuvos ir Ukrainos vėliavos, kurios tarsi dviejų šalių bendrystės simbolis. Ką tik minėjome Baltijos kelio metines, kartu pažymėjome Ukrainos Nepriklausomybės dieną. Be to, rugpjūčio pabaigoje bus dar viena šventė – minėsime Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos dieną, tad simboliška, kad viešąsias erdves puošia dviejų šalių – Lietuvos ir Ukrainos – vėliavos, nes šios dvi šalys, šios tautos, žino, ką reiškia Rusijos agresija ir kartu kovoja prieš bendrą priešą.