Minint Ukrainos nepriklausomybės dieną – klaipėdiečių solidarumas

Ukrainos nepriklausomybės minėjimo akcija prasidėjo 12 valandą Meridiano skvere ir truks iki pat 18 valandos. Čia atvykusių laukia Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių rinktinės 301 ir 303 kuopų šauliai, paramos Ukrainai organizacija „LDK Palikuonys“ ir kiti garbūs svečiai.
Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės 301-osios kuopos šaulė Skirmantė Zubrickaitė-Matevičienė sakė, kad minėjimo metu vyks maskuojamųjų tinklų pynimas, edukacijos, koncertai.
„Visa tai skirta būtent Ukrainos nepriklausomybės dienai. Viso renginio metu bus pinami maskuojamieji tinklai, taip pat vyks edukacijos, galbūt lėlyčių ir apyrankių gaminimas, vaikai pieš arba rašys palinkėjimus ukrainiečių kariams. Bus gyvo garso koncertai, vienas iš atlikėjų – Darius Nerita, taip pat koncertuos grupė „Poezijos medžiotojai“, pasirodys ir ukrainiečių kolektyvai iš centro „Rodyna“, – vardijo pašnekovė.
Renginio metu supinti tinklai bus vežami Ukrainos kariams.
„Laikui bėgant jie nusidėvi, suplyšta, nes visą laiką yra naudojami, tad jų reikia daug. Tai priklausys nuo to, kiek bus žmonių, jeigu oras nepakiš kojos. Kai tinklų pynimas vyko balandžio mėnesį, tai buvo nupinta apie 50 kvadratinių metrų tinklų. Šiaip tai daryti nėra sunku, išmokti pinti gali bet kas. Tai tarsi meditacija“, – pasakojo S. Zubrickaitė-Matevičienė.
Taip pat planuojama, kad minėjimo metu ukrainietės atneš savo tradicinius kepinius – pyragus, meduolius, vaikai galės paskanauti ir ukrainietiškų saldainių.
Minėjimas Tautinių kultūrų centre šiandien prasidėjo 13 val. šio centro kiemelyje. Jo metu bus giedamas Ukrainos himnas, Klaipėdos ukrainiečių švietimo ir kultūros centro „Rodyna“ pristatys koncertinę programą, taip pat vyks užsiėmimai vaikams.