Rugsėjo 1-oji Laisvės alėjoje: sugrįžo moksleiviai ir studentai

Daugelis Laisvės alėjoje kalbintų moksleivių ir studentų sakė nekantriai laukę prasidedančių mokslo metų. Buvo ir nerimaujančių dėl to, kaip seksis mokytis.
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos gimnazistė Saulė Rauckytė mokslo metus teigė pradedanti liūdnesnėmis nuotaikomis dėl pasibaigusios vasaros ir pripažįsta jaučianti nerimą dėl vienuoliktos klasės. Vis dėlto moksleivė džiaugiasi galėsianti sugrįžti į įprastą rutiną ir naujus mokslo metus pasitinka susikaupusi. „Tikiuosi pagerinti matematikos žinias, tai mano prioritetas šiems mokslo metams“, – teigė ji.
Karaliaus Mindaugo gimnazijos vienuoliktokė Kamilė mokslo metų pradžią sakė pasitinkanti puikiai nusiteikusi. Ji teigė pasiilgusi bendraklasių, o šių metų tikslas – praleisti kuo mažiau pamokų. Tos pačios gimnazijos vienuoliktokė Rugilė tvirtino pasiilgusi mokyklos rutinos: „Šiais mokslo metais mano prioritetas yra susikaupti ir gerai mokytis.“
Kauno technologijos universiteto gimnazijos dešimtokas Adomas Paurazas teigė, kad vasara jam jau spėjo atsibosti, todėl naujų mokslo metų nekantriai laukė. Gimnazistas sakė pasiilgęs mokyklos užimtumo ir veiklų. „Labai pasiilgau chemijos pamokų“, – pasakojo Adomas. Šiais mokslo metais jis išsikėlė tikslą pasiekti devynių balų vidurkį.
Maironio universitetinės gimnazijos moksleivių Ievos ir Liepos mama Gintarė šių mokslo metų pradžią sakė pastinkanti su jauduliu. Rugsėjo 1-oji jai primena jos pačios mokyklos laikus. Moteris neslėpė jaučianti nostalgiją ir su malonumu prisimenanti anuomet lydėjusias šventines nuotaikas. „Kiekviena Rugsėjo 1-oji sugrąžina į mano mokyklos laikus“, – pasakojo Gintarė.
VDU pirmakursė Izabelė teigė nekantriai laukianti pirmųjų mokslo metų universitete. Pasak studentės, studijų pradžia jai yra naujas gyvenimo etapas, kupinas iššūkių, netikėtumų ir naujų patirčių. „Truputį jaudinuosi dėl prasidėjusių paskaitų, tačiau manau, kad viskas bus gerai, pasitikiu savo jėgomis. Labiausiai laukiu prasidedančių Psichologijos studijų, pagaliau galėsiu mokytis tai, ką pati pasirinkau“, – atviravo Izabelė. Studentė taip pat neslėpė nekantraujanti susipažinti su būsimais bendrakursiais.
VDU Žemės ūkio akademijos Miškininkystės studijų programos studentas Matas Stasytis į universitetą grįžta puikios nuotaikos. Studentas teigė, kad vos pasibaigus mokslo metams jau pradeda laukti naujų. „Studijos, praktika, įgyta patirtis ir rutina yra tai, kas man padeda jaustis gerai. Net sirgdamas kartais einu į paskaitas“ – šypsodamasis pasakojo Matas.
Pasak VDU Žemės ūkio akademijos studijų grupės koordinatorės ir Senato narės doc. dr. Jolantos Valčiukienės, kiekviena Rugsėjo 1-oji žymi naują etapą, atnešantį naujų iššūkių ir patirčių. „Jaučiuosi pailsėjusi po vasaros atostogų, į darbą grįžtu su naujomis jėgomis, dideliu impulsu ir pasiryžusi sklandžiam darbui. Dalyvausiu VDU studentų eisenoje su pasididžiavimu, galėdama atstovauti šiam unikaliam, gilias tradicijas turinčiam universitetui“, – prieš studentų eiseną sakė Jolanta Valčiukienė.
Netrukus VDU studentų ir dėstytojo eisena nusidriekė nuo Vytauto Didžiojo paminklo Laisvės alėjoje link Studentų skvero S. Daukanto gatvėje. Smarkus lietus ir perkūnija apsunkino eiseną, tačiau studentai nepaisė prasto oro ir žygiavo Laisvės alėja, taip simboliškai pradėdami naujus mokslo metus.
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