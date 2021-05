Renovacija atkreipė institucijų dėmesį, o gyventojams kliūva rusiškos apdailos plytelės

Abejonės dėl kokybės

"Kauno dienai" Šiaurės pr. 19 namo gyventojai skundėsi, kad renovaciją atliekanti bendrovė "Brosta", kaip įtariama, naudoja prastesnės kokybės medžiagas. Kauniečiams užkliuvo, kad pagal projektą buvo numatyta fasadą dengti lenkiškomis apdailos plytelėmis, o rangovai pradėjo montuoti rusiškas.

Gyventojai įtaria, kad rusiškos plytelės yra ne tokios kokybiškos, pigesnės ir neatitinka reikalingų standartų: jos bus labiau pažeidžiamos, braižysis, todėl gali trumpiau tarnauti.

"Dabar ne viename name yra atliekama renovacija, kalbėjau su kitais žmonėmis – nemažai namų kažkodėl dengia tomis rusiškomis plytelėmis. Jos yra pigesnės, tad dalis projekto sumos nubyra rangovams. Baisu, kad, sudėjus ne tokias apdailos plyteles, bus nesaugu gyventi. Juk yra pavyzdžių, kai dėl nekokybiškų medžiagų sudegė daugiabučiai, nukentėjo žmonės. Mes projekte buvome numatę lenkiškas plyteles, atitinkančias visus ES reikalavimus, tai kodėl klojamos rusiškos?" – stebėjosi vietos gyventojas.

Gyventojams kliūva, kad vietoj lenkiškų apdailos plytelių buvo montuojamos rusiškos. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Anksčiau namo bendrijos atstovai "Kauno dienai" pasakojo, kad projekte buvo numatyta, jog bus naudojamos septintos kategorijos plytelės, tačiau buvo atvežtos prastesnės kategorijos. Todėl tiek namo gyventojams, tiek projektuotojams rangovai turėjo pateikti abiejų plytelių specifikacijas. Dienraščio žiniomis, dėl plytelių kokybės buvo surengtas ir gyventojų susirinkimas. Tačiau dabar bendrijos pirmininkas nesutiko pakomentuoti, ar rusiškų plytelių kokybė tenkina gyventojus.

Nesutarimai dėl įvado

Kauniečiai redakcijai vardijo, kad renovuojant namą problemų kilo ne tik dėl fasado apdailos plytelių. Problemų būta ir daugiau. Kaip teigė vietos gyventojai, rangovai kitoje, nei buvo numatyta, vietoje įrengė dujų įvadą.

"Darbininkai nesuderinę kitoje vietoje įrengė dujų įvadą. Dėl to laikinai buvo sustabdyti darbai. Kol viską tinkamai sutvarkė, name nebuvo dujų", – teigė gyventojas.

"Energijos skirstymo operatoriaus" (ESO) atstovai "Kauno dienai" nurodė, kad šių metų kovo mėnesį dujų avarinė tarnyba sulaukė skambučio, jog objekte nėra dujų. Nuvykus į vietą nustatyta, kad adresu Šiaurės pr. 19 rangovas ruošiasi atitraukti bendrovei priklausantį dujotiekį nuo daugiabučio namo sienos.

"Rangovo darbuotojai teigė manę, kad atlieka daugiabučiui priklausančio dujotiekio atitraukimo darbus. Avarinės tarnybos darbuotojai neleido vykdyti šių darbų ir buvo atnaujintas dujų tiekimas vartotojams. Įmonė buvo informuota, kad, norint atitraukti ESO priklausantį dujotiekį, reikia kreiptis į bendrovę", – apie tai, kad "Brostos" darbuotojai iš tiesų savavališkai ketino vykdyti dujų įvado atitraukimo darbus, patvirtino ESO viešųjų ryšių atstovas Paulius Kalmantas.

Vis dėlto jis pažymėjo, kad vėliau prašymas atlikti minėtus dujų įvado atitraukimo darbus buvo gautas, tuo pasirūpins ne daugiabutį renovuojančios bendrovės darbininkai, bet "Energijos skirstymo operatoriaus" paskirti specialistai.

"ESO perdavė užsakymą savo rangovui, kuris darbus turėtų atlikti per šių metų gegužę. Bendrovė žalos neteiks, nes nebuvo tiesiogiai patirtų nuostolių dėl dujotiekio remonto darbų. Šiuo atveju operatyviai buvo užkirstas kelias nelegaliam dujotiekio atitraukimui", – nurodė P.Kalmantas.

Už darbus minėtame Šiaurės pr. 19 name atsakingas bendrovės "Brosta" statybinės dalies darbų vadovas "Kauno dienai" aiškino, kad tiek dėl plytelių, tiek dėl dujų įvado visi klausimai buvo išspręsti su gyventojais ir šie esą jokių pretenzijų nebeturi. Jis nurodė, kad renovacija toliau vyksta.

Vyks patikrinimai

Vis dėlto galimi renovacijos projekto pažeidimai patraukė įvairių institucijų dėmesį. Patikrinimus planuoja ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) bei Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

BETA direktorius Valius Serbenta aiškino, kad agentūra šiuo metu neturi duomenų dėl Šiaurės pr. 19 vykdomų renovacijos darbų neatitikimo investicijų ar techninio darbo projektui. Jis dėstė, kad už tinkamų medžiagų ir technologijų panaudojimą yra atsakingas užsakovas – gyventojų paskirtas projekto administratorius. Techninę priežiūrą jam padeda vykdyti paskirtas techninis prižiūrėtojas ir techninio darbo projekto rengėjai, vykdantys autorinę priežiūrą.

Baisu, kad, sudėjus ne tokias apdailos plyteles, bus nesaugu gyventi.

"Būna atvejų, kai projekto įgyvendinimo metu atsiranda poreikis koreguoti techninį darbo projektą. Tuomet visi pakeitimai turi būti derinami su užsakovu. Jeigu gyventojai pastebi kažkokių netikslumų ar neatitikimų projektui, pirmiausia jie turėtų kreiptis į renovacijos projekto administratorių, tuomet administratorius turėtų aiškintis situaciją su rangovais, su techninę priežiūrą vykdančiais darbuotojais, su projekto vykdymo priežiūrą atliekančiais projektuotojais", – kur pirmiausia dėl galimų projekto neatitikimų turi kreiptis gyventojai, komentavo V.Serbenta.

Kilus įtarimų, kad Šiaurės pr. 19 namo renovacija vyksta ne pagal projektą, įvairios institucijos žada rengti patikrinimus. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Tačiau jis pažymėjo, kad BETA taip pat atliks daugiabučio namo renovacijos patikrą. "Atsižvelgiant į šią situaciją, agentūra surengs neplaninę Šiaurės pr. 19, Kaune, įgyvendinamo projekto patikrą. Agentūra kontroliuoja, ar vykdomi darbai atitinka gyventojų daugumos patvirtintą investicijų planą. Jame paprastai nebūna nurodytos medžiagos, kurios turi būti panaudotos įgyvendinant projektą. Medžiagos numatomos techniniame darbo projekte. Investicijų plane nustatomi siektini energijos sutaupymai ir galimos maksimalios išlaidos, kad gyventojai, priimdami sprendimą įgyvendinti projektą, preliminariai žinotų, kokios išlaidos jų laukia", – nurodė BETA direktorius.

"Atkreipiame dėmesį, kad apdailos medžiagos neturi įtakos energijos sutaupymui, todėl ir įtakos valstybės paramai negali turėti, kadangi valstybės parama priklauso nuo to, ar bus pasiekti 40 proc. energijos sutaupymas ir pastato C energinio efektyvumo klasė", – pridūrė V.Serbenta ir išsklaidė gyventojų abejones dėl to, kad rusiškos plytelės gali pakenkti gaunant didesnę valstybės paramą.

Galimos baudos

VTPSI atstovai nurodė, kad gegužės pradžioje iš BETA gavo informacijos, jog Šiaurės pr. 19 namo renovacija galimai atliekama ne pagal projektą, todėl taip pat ketina surengti patikrinimą. Jei bus nustatyta pažeidimų, rangovų lauks baudos.

"Atlikus patikrinimą vietoje ir nustačius atliktų statybos darbų neatitikimų projekto sprendiniams, būtų surašomas privalomasis nurodymas, kuriuo rangovams būtų nurodyta pašalinti nustatytus neatitikimus", – nurodė VTPSI.

Jei bus užfiksuoti projekto pažeidimai, rangovų lauktų baudos. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 350 straipsnio 1 dalį, statinio statyba pažeidžiant nurodytus statinio projekto sprendinius, išskyrus esminius statinio projekto sprendinius, užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų.

Pagal kodekso 356 straipsnį, statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 50 iki 1 tūkst. eurų.