Reklamuojasi kaip angelai, bet vos pajuda – pažeidžia įstatymus

Rado pažeidimų
Kauno daugiabučių namų priežiūros rinkos naujokę bendrovę „Centina Servis Kaunas“ valdančios bendrovės „Centina“ veikloje mokesčių inspektoriai rado daugybę pažeidimų.
Kai kurie jų tiesiog neįtikėtini. Pvz., įmonės direktorė Jūratė Babianskienė ir technikos direktorius Ričardas Babianskas dirbo „už dyką“, užtat iš įmonės dirbtinai sumažintomis palūkanomis skolinosi dešimtis ir šimtus tūkstančių eurų, vėliau paskolas įformino kaip dividendus ar avansą.
R. Babianskas iš įmonės kasos imdavo tūkstančius eurų grynųjų, bet paskolų, kaip reikalauja teisės aktai, neįformino notaro patvirtinta sutartimi. Tas pats R. Babianskas didžiules pinigų sumas iš „Centinos“ gavo ne tik kaip šios įmonės darbuotojas, bet ir netiesiogiai per kitą įmonę „Centina LT“, kuriai pats vadovavo.
„Centina“ ne tik savo darbuotojams skolino grynųjų, bet ir už atliktus darbus priimdavo atsiskaitymus grynaisiais pinigais, kai sumos viršijo teisės aktais nustatytą leistiną limitą.
Bendrovė nedeklaravo ir piktybiškai nemokėjo mokesčių valstybei, darbuotojams nustatė mažesnį atlyginimą, nei tuo metu buvo nustatytas minimalusis darbo užmokestis, mokėjo jį nereguliariai, nemokėjo už naktinį darbą, dirbtinai mažino mokesčius nuo darbo užmokesčio.
Sunku patikėti, bet „Centina“ skolino ir mokėjo avansu stambias sumas susijusiems asmenims, tačiau pati valstybei turėjo kelių dešimčių tūkstančių eurų mokesčių nepriemoką.
Šios ir kitos Kauno verslininkų „nuodėmės“ nustatė Valstybinės mokesčių inspekcija (VMI). Patikrinimo ataskaitos kopiją gavo portalas Alfa.lt.
Tikrindami, ar „Centina“ nevengia mokėti su darbo santykiais susijusio gyventojų pajamų mokesčio (GPM), ar įmonėje nėra neapskaitomų pajamų, mokesčių inspektoriai nustatė daugybę pažeidimų, susijusių su GPM ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčiu, valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokomis, taip pat Darbo ir Civilinio kodekso pažeidimų.
Didžiulės paskolos
VMI ataskaitoje nurodoma, kad „Centina“ yra suteikusi paskolų, kurių negrąžintas likutis 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 257 976,97 euro: iš jų 80 tūkst. eurų bendrovės direktorei J. Babianskienei, 171 250 eurų bendrovės technikos direktoriui R. Babianskui.
Per 2025 m. bendrovė taip pat suteikė 8 200 eurų paskolą AB „Centina Servis Kaunas“. Registrų centro duomenimis, „Centina“ valdo 51 proc. „Centina Servis Kaunas“ akcijų.
VMI ataskaitoje nurodoma, kad įmonės „Centina“ direktorė J. Babianskienė ir technikos direktorius R. Babianskas yra teikę prašymus bendrovei, kad nuo 2024 m. spalio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d. bendrovė nemokėtų jiems darbo užmokesčio, bet jo dalį įskaitytų kaip palūkanų mokėjimą ir paskolos grąžinimą.
VMI duomenimis, J. Babianskienė darbo užmokesčiu padengė 4 893,02 euro paskolos, 8 500 eurų grąžino įmoka į banko sąskaitą arba sudengdama su atskaitingo asmens išlaidomis. J. Babianskienės paskolos likutis – 66 606,98 euro.
VMI pradėjus patikrinimą, vienintelės bendrovės „Centina“ akcininkės J. Babianskienės sprendimu nuspręsta 65 200 eurų paskolos likutį įskaityti kaip dividendus, tačiau patikslinta mėnesinė GPM deklaracija nepateikta, o GPM nesumokėtas.
VMI taip pat nustatė, kad R. Babianskas darbo užmokesčiu padengė 1 440,88 euro paskolos, o 20 834,19 euro įskaitė į atskaitingo asmens išlaidas. R. Babiansko paskolos likutis – 148 974,93 euro.
Priėmė grynuosius
VMI nustatė, kad 171 250 eurų paskolos suma R. Babianskui išmokėta per ilgą laikotarpį, išimant grynuosius pinigus iš bendrovės banko sąskaitos mažomis sumomis (nuo 200 eurų iki 3 000 eurų). Be to, paskolos sutartis nebuvo patvirtinta notaro. Pagal Civilinio kodekso 6.871 straipsnio 4 dalį, jei paskolos suma viršija 3 000 eurų ir sandoris vykdomas grynaisiais pinigais, sutartis turi būti notarinės formos.
VMI nustatė, kad už suteiktas paslaugas bendrovė priima atsiskaitymus grynaisiais, išrašydama kasos pajamų orderį ir PVM sąskaitą faktūrą. Nustatytas atvejis, kai atlikusi darbus fiziniam asmeniui bendrovė kaip atsiskaitymą priėmė 5 445 eurų sumą grynaisiais. Kadangi ši suma viršija 5 000 eurų limitą, pažeistas Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo 4 straipsnis.
Bendrovė skolina ir moka avansu stambias sumas susijusiems asmenims, tačiau pati valstybei turi mokesčių nepriemoką, kuri 2026 m. sausio 14 d. sudarė 45 410,89 euro.
Nemokėjo mokesčių
VMI nustatė, kad 2025 m. „Centina“ atliko pervedimus R. Babianskui priklausančiai mažajai bendrijai „Centina LT“ už 47 190 eurų, nurodydama paskirtį „avansas“.
„Bendrovė skolina ir moka avansu stambias sumas susijusiems asmenims, tačiau pati valstybei turi mokesčių nepriemoką, kuri 2026 m. sausio 14 d. sudarė 45 410,89 euro.
Darytina prielaida, kad bendrovė, turėdama pajamų, piktybiškai nemoka mokesčių valstybei (sudaromos fiktyvios ar nepagrįstos paskolos sutartys) ir stengiasi sumažinti mokestinę naštą nuo darbo užmokesčio skaičiuojamų mokesčių, išduodama R. Babianskui paskolą.
Suteikta paskola grynaisiais pinigais R. Babianskui veikiausiai yra paslėptas darbo užmokesčio mokėjimas, todėl papildomai turi būti apmokestinama GPM, VSD (Sodra) ir PSD įmokomis. Taip bendrovė į biudžetą veikiausiai nesumokėjo apie 70 674,88 euro mokesčių“, – teigiama VMI atstovų dokumentuose.
Alfa.lt primena, kad vienvaldė bendrovės „Centina“ savininkė ir įmonės direktorė J. Babianskienė yra R. Babiansko sutuoktinė, o R. Babianskas yra įmonės „Centina LT“ vadovas.
Grasino Izraeliu
Portalas Alfa.lt e. paštu kreipėsi į J. Babianskienę ir paprašė paaiškinti, kodėl jos vadovaujama įmonė, turėdama pajamų, nemokėjo mokesčių valstybei, sudarė fiktyvias ar nepagrįstas paskolos sutartis ir stengėsi sumažinti mokestinę naštą nuo darbo užmokesčio, išduodama R. Babianskui paskolą.
Taip pat klausėme, ar J. Babianskienė sutinka su VMI išvada, kad suteikta paskola grynaisiais pinigais R. Babianskui yra paslėptas darbo užmokesčio mokėjimas, todėl „Centina“ papildomai VMI nesumokėjo daugiau kaip 70 tūkst. eurų mokesčių.
Portalas prašė direktorės pakomentuoti ir kitus VMI operatyvinio patikrinimo ataskaitoje nustatytus bendrovės „Centina“ teisės pažeidimus.
Į oficialiai pateiktus klausimus J. Babianskienė per portalo nurodytą kelių dienų terminą neatsakė. Tačiau praėjus maždaug valandai nuo e. laiško išsiuntimo klausimus pateikusiam žurnalistui iš įmonės „Centina“ telefono, kurio numeris yra pateiktas Registrų centrui, atskriejo dvi SMS žinutės. Jas cituojame neredaguotas:
„Sveiki ..atsakykite į klausima?? Jus nekencet Žydų ?? Kodėl gal asmeninė patirtis ?? Antisemitizmas yra priešiškumas, išankstinis nusistatymas . Jus galvojate galite tyčiotis??“
„Jūsų straipsnio kopijos kur jus tyčiojamasi peržengė visas ribas..pasiekė reikemus žmones Izraelija.“
Alfa.lt primena, kad J. Babianskienė naujienų portalą neapykanta žydams be pagrindo kaltina ir Izraeliu grasina ne pirmą kartą.
Maždaug prieš metus paprašėme J. Babianskienės nurodyti, kodėl įmonės „Centina“, „Centina Servis Kaunas“ ir MB „Centina“ registruotos vienu adresu ir kas yra šių patalpų savininkas; dėl kokių skolinių įsipareigojimų nevykdymo „Centinai“ bylas kėlė televizijos kanalai LNK ir „Lietuvos rytas“; kokio dydžio nepriemoką įmonė tuo metu turėjo „Sodrai“ ir VMI ir ar „Centina“ turi sunkumų laiku vykdyti finansinius įsipareigojimus partneriams ir mokėti mokesčius.
Taip pat prašėme patvirtinti arba paneigti, kad J. Babianskienė yra tik formali bendrovės „Centina“ vadovė, o įmonei iš tikrųjų vadovauja jos vyras R. Babianskas. Dar paprašėme paaiškinti, kaip tarpusavyje susijusios, kokias paslaugas viena kitai teikia tuo pačiu adresu registruotos UAB „Centina“ ir MB „Centina“, kurių vienai vadovauja J. Babianskienė, o kitai – R. Babianskas.
Į, atrodytų, konstruktyvius ir pagrįstus klausimus J. Babianskienė atsiuntė pagiežos kupiną laišką.
„Jūsų šmeižto kompaniją pasistengsiu, kad būtų aptarta televizijoje. Žmonių teismui. Esu gydytoja – psichiatrė, mokslus baigusi aukso medaliu. Mano šeima yra visa išžudyta fašistų, o Jūs drįstate mane „pulti“. Aš tikrai susirasiu gynėjų Izraelyje. UŽ ŠMEIŽTĄ IR MELĄ - DIEVAS JUS NUBAUS!!! Geriau pasirinkite antrą variantą ir padiskutuokite apie tai. Tai Jums bus tikrai geriau. Pirmu variantu Jūs nieko nepasieksite“, – užuot atsakiusi į klausimus, redakcijai atrašė J. Babianskienė.
Mėgsta grasinti
Siuntinėti grasinimus, kai gresia nemalonumai, mėgsta ir R. Babianskas.
Kai vienas Kauno gyventojas Alfa.lt papasakojo, kad iš šio asmens nusipirko namo dalį, į kurią teises vėliau pareiškė kiti savininkai, ir buvo priblokštas, kai sužinojo, kad gyvena patalpose, kurias nusipirko, bet kurios jam nepriklauso, jis sulaukė grasinimų iš patalpų pardavėjo R. Babiansko.
Ponas Gediminas iš anksto prisipažino bijąs R. Babiansko neadekvačios reakcijos. „Žinokite, po šio straipsnio man prasidės grasinimai, aš tai suprantu. Ten gi neadekvatus žmogus. Bet aš kitos išeities neturiu“, – prisipažino vyras, dėl apgavystės kreipęsis į teismą.
Ir iš tikrųjų, vos Alfa.lt e. paštu išsiuntė klausimus R. Babianskui, Gediminas sulaukė R. Babiansko skambučio ir grasinimų.
Iš pradžių telefonu su kauniečiu susisiekęs R. Babianskas kvotė, kodėl nuo jo nukentėjęs vyras kreipėsi į žiniasklaidą. Esą kilusius ginčus buvo galima išspręsti tarpusavyje, jų neviešinant.
„Jau man skambino R. Babianskas“, – Alfa.lt prisipažino Gediminas. Į klausimą, ką „herojus“ pasakė, Gedminas atsakė: „Ką jis gali sakyti. Kodėl aš jam nepranešiau, kad kreipsiuosi į žiniasklaidą. Būtų kažką daręs.“
Pasiteiravus, ar R. Babianskas grasino, vyras atsakė supratęs, kad taip. „Toks lengvas grasinimas prasideda. Pasakė, kad aš liksiu kaltas. Sako, tu čia pats sau pasidarei blogai. Per aplinkui, per aplinkui, kad aš būsiu kalčiausias šitame visame reikale. Kad nukentėsiu aš, jeigu paviešinsiu“, – teigė Gediminas.
Galiausiai savo istoriją žiniasklaidai papasakojęs kaunietis sulaukė ir tiesioginių grasinimų. Jam iš savo telefono R. Babianskas atsiuntė tokio turinio trumpąją žinutę:
„Teks atsakyti. Tik išeina straipsnis, ir iš karto su tavimi susisieks advokatas ir pareikalaus 10 tūkst. eurų kompensacijos. Tai gerai pagalvok, ką rašai. Manau, kad pats teisingiausias sprendimas būtų – pirkėjas grąžina prekę, o pardavėjas grąžina pinigus, ir visi laimingi.“
Alfa.lt kreipėsi komentaro į R. Babianską, tačiau atsakymo nesulaukė.
Toks lengvas grasinimas prasideda. Pasakė, kad aš liksiu kaltas. Sako, tu čia pats sau pasidarei blogai. Per aplinkui, per aplinkui, kad aš būsiu kalčiausias šitame visame reikale. Kad nukentėsiu aš, jeigu paviešinsiu.
Nauji išpuoliai
Pasirodžius publikacijai, Gediminas sulaukė naujų grasinimų iš R. Babiansko. „Rašė, kad mane persekios, kad filmuos, kad įrašus kels į feisbuką, kaltina, kad mane papirko“, – pasakojo vyras.
„Dabar tave filmuosiu ir dėsiu į feisbuką kad visi.matytu koks tu melagis ir pijokas!!!“ – aukai, kurią galbūt apgavo, rašė verslininkas (kalba netaisyta).
Kitoje SMS žinutėje R. Babianskas Gediminui pateikė „pasiūlymą“ ir grasino „teisminiu persekiojimu“.
„Žiūrėk turiu pasiulyma. Tu pasakai kiek tau Alfa portalas sumokėjo už reportažą apie mane o aš taves nepaduotu nepaduodu į teismą už šmeišta!!“ – rašė R. Babianskas (kalba netaisyta).
Beje, feisbuke skelbiamuose vaizdo įrašuose R. Babianskas apie daugiabučių priežiūros paslaugas teikiančią įmonę „Centina Servis Kaunas“ kalbėjo kaip apie jam priklausančią bendrovę, „mūsų firmą“, nors anksčiau tiek įmonės vadovas ir akcininkas Remigijus Vitkus, tiek vienintelė akcininkė J. Babianskienė neigė bet kokias sąsajas su R. Babiansku.
R. Babiansko „dialogai“
R. Babianskas pernai kone kasdien savo feisbuko paskyroje skelbė po kelis įrašus, juose prisistatė kaip kauniečių gerove besirūpinantis verslininkas, siekiantis daugiabučių namų priežiūrą Kaune pakelti į dar neregėtą kokybės lygį.
Tačiau kiti įrašai, neskirti plačiajai bendruomenei, atskleidė kitokį šio verslininku prisistatančio veikėjo veidą. Su teisėsauga reikalų turėjęs ir savo veiklos padarinius belangėje turėjęs progą apmąstyti R. Babianskas, regis, nepadarė reikiamų išvadų. Su neįtikusiais žmonėms verslininkas iki šiol bendrauja į nusikaltėlių žargoną panašiu stiliumi.
Štai tik keletas R. Babiansko pastarojo meto įrašų feisbuko paskyroje (kalba netaisyta):
„Jauciu dideli malonuma kad jus iškrypėliai tuoj tuoj suprasite viska“;
„Žiūrėk išsiaiškinau smulkiai apie tavo kontora ‚,,, sutarėme taip arba tu normalei sudirbi kad man nebutu nuobodu arba aš savo advokatus pajungiu tada tau nebus nuobodu!!!!“
Aukomis rinkdavosi vyresnes moteris
Alfa.lt primena, kad prieš 20 metų Kauno miesto apylinkės teismas leido suimti tuomet 32 metų R. Babianską, kurį, kaip prisipažino pats sukčiavimu įtariamas R. Babianskas, turėjo „prakeikti“ apie 20 Kaune ir pakaunėje gyvenančių moterų, su šiuo vyru ir jo vadovaujama bendrove „Akauzė“ siejusių savo butų ir namų remonto planus.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai aukomis apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris. Jauniausiajai iš ekonominei policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiajai – 75-eri.
Visos nukentėjusiosios prisipažino, kad R. Babianskas sugebėdavo jas įkalbėti duoti už sutartus darbus avansą neva reikiamoms medžiagoms įsigyti. Tačiau gavęs pinigus pažadų negailėjęs „meistras“ grįžti neskubėdavo. Užsakovėms pradėjus „meistro“ ieškoti nurodytu mobiliojo telefono numeriu, vyras atsiliepdavo ir teisindavosi, kad turi tiek daug darbų, kad vos spėja, bet savo pažadų esą tikrai nepamiršo.
Tačiau iš naujo sutartu laiku „meistras“ vėl nepasirodydavo, o apgautoms moterims vėl bandant susisiekti su avansą paėmusiu ir pažadus dalijusiu vyru, „meistras“ telefonu nebeatsiliepdavo.
Viena moteris, supratusi, su kuo turi reikalų, „Kauno dienos“ redakcijai parašė laišką, kuriame aprašė savo patirtį su R. Babiansku.
„Atvažiavo jis – su kyšančiais iš galvos siūlais, kaip teletabis ir jo „naparnikas“ su smailėjančiais lakuotais bateliais. Tiesiog KYSA IR OSTAPAS BENDERIS. Atlikę santechnikos darbus, pasisiūlė iškloti plytelėmis vonią, grindis už normalią kainą. Paprašė avanso už būsimą darbą, medžiagas ir prižadėjo ryte pratęsti darbus... Dar vakare paskambino ir pasiūlė plytelių, tiesa, draugelio vogtų.
Ačiū Dievui, man nepatinka mėlyna spalva... Kodėl džiaugiuosi? Ogi gerasis santechnikas už savo aferas jau teistas ne vieną kartą, ne vieną kartą ir luptas... Ostapas ir jo draugelis dingo, išsijungė telefoną... O mano avansas prigulė jo piniginėje... Parašiau pareiškimą policijoje, pasirodo, tai jau dešimt metų žinomas aferistas R. Babianskas“, – laiške, kurį paskelbė „Kauno diena“, rašė kaunietė.
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