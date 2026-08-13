Prašo pagalbos: ieškoma iškritusi dėžė su brangiais prisiminimais

Kaip teigė ji, nemalonus įvykis nutiko rugpjūčio 12-osios rytą,10.30–12 val., kai kraustymosi metu vykstant „Mercedes-Benz“ E klasės automobiliu, šeima pasigedo rudos kartoninės dėžės (~0,5 m x0,5 m x0,5 m), kurioje buvo laikomi svarbūs asmeniniai daiktai.
„Labai skauda širdį, nes kartu su įprastais, pakeičiamais daiktais, dėžėje buvo asmeninių švenčių nuotraukų albumai, taip pat vienetinis vyro apdovanojimas“, – vardijo moteris.
Vos tik pastebėję, kad trūksta minėtų daiktų, žmonės patys dar kartą vyko automagistrale – ieškojo savo pamesto krovinio, tačiau nei važiuojamojoje kelio dalyje, nei kelkraštyje dėžės rasti savininkams nepavyko.
„Iškart kreipėmės Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112. Norėjome ir informuoti, ir pasiteirauti, ar niekas nepranešė apie radinį. Susisiekus policija, pareigūnai pasakė, kad kol kas joks pranešimas apie automagistralėje rastą dėžę ar daiktus neužregistruotas, tačiau jei tokio pranešimo sulauktų, būtinai mus informuos“, – dėstė pašnekovė.
Apie įvykį ji taip pat informavo ir Vilniaus savivaldybės įmonę „Grinda“, tačiau šios atstovai pasakė, kad įmonė automagistralės priežiūros darbų nevykdo ir informacijos apie radinį neturi.
Pradėjusi pamestų daiktų paiešką socialiniuose tinkluose, moteris sulaukė informacijos iš žmonių, mačiusių kelyje pabirusius daiktus, tačiau patiems savininkams jų rasti nepavyko, o gyventojai, galėję paimti pamestus daiktus, dar nėra susisiekę.
„Dėžėje buvusį turinį galėjo pasiimti kitame automobilyje buvę žmonės, nes kelio priežiūrą vykdančios įmonės darbuotojas rado tik dėžę su stiklo šukėmis viduje“, – informaciją portalui kiek vėliau papildė pašnekovė.
Ką nors mačiusius ar žinančius apie radinio buvimo vietą, prašoma informuoti policiją, atsiliepti socialiniuose tinkluose arba el. paštu: [email protected].
(be temos)
(be temos)
(be temos)