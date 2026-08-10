Pradeda rengti naują strategiją

„Šio plano nesukursime kabinetuose – jį kursime kartu su rajono žmonėmis. Kalbėsimės su gyventojais seniūnijose, su bendruomenėmis, verslu ir jaunimu, o kiekviena išsakyta idėja bus išgirsta ir įvertinta. Kviečiu įsitraukti kiekvieną Kauno rajono gyventoją“, – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Neseniai meras, vicemerai, administracijos direktorius ir pavaduotojai aptarė plano rengimo eigą ir svarbiausius etapus: rugpjūtį–rugsėjį gyventojus kvies užpildyti apklausą; spalį pristatys analizės rezultatus; spalį–lapkritį planą rengs teminės darbo grupės su įvairių sričių specialistais, o sausį kvies gyventojus, bendruomenes ir asociacijas teikti pastabas ir pasiūlymus.
Apklausos nuoroda, renginių datos ir visos naujienas bus skelbiamos Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir Kauno rajono programėlėje „Kauno rajonas“.
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