 Po neeilinio įvykio prie Kauno mečetės – Kęstučio Kėvalo reakcija

Po neeilinio įvykio prie Kauno mečetės – Kęstučio Kėvalo reakcija

2026-09-15 12:24
Vakaris Vingilis (BNS)

Kauno arkivyskupija skelbia nepritarianti praėjusią savaitę apie šimto baikerių surengtai akcijai prie Kauno mečetės, kai šie triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą, bei ragina gerbti musulmonų tikėjimo laisvę.

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Kęstutis Kėvalas
Kęstutis Kėvalas / T. Biliūno / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

„Religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės. Galime nesutikti, galime turėti skirtingas pažiūras, galime kritikuoti, tačiau negalime žeminti žmogaus dėl jo tikėjimo“, – arkivyskupijos pranešime cituojamas Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

„Religijos laisvė nėra privilegija, suteikiama tik tiems, su kuriais sutinkame – tai kiekvieno žmogaus teisė“, – tikina jis.

Religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės. 

Arkivyskupija teigia kviečianti išsaugoti pagarbą „vieni kitiems net ir nesutariant“, atsisakyti neapykantą ar priešiškumą kurstančių veiksmų bei ieškoti taikaus dialogo sprendžiant iškilusias problemas.

Kaip rašė BNS, penktadienį per musulmonų pamaldas Kaune, Ramybės parke, prie mečetės, atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.

Socialinių tinklų vaizdo įrašas

Kauno apskrities policija pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas.

Šiame straipsnyje:
Kauno arkivyskupas
Kęstutis Kėvalas
kauno mečetė
pamaldos
baikeriai

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