Po audros į kapines atvykusi kaunietė nustėro

Portalo kauno.diena.lt skaitytoja Elena pasidalijo nuotraukomis iš Karmėlavos kapinių. Jose matyti, kad kai kur nuvirtę medžiai paskui save nuvertė ir antkapius, suknežino tvoreles, apgadino kitą kapaviečių infrastruktūrą. Tad atvykus tvarkyti artimųjų kapų, gali užplūsti ir nevilties jausmas.
„Šį kartą audra tikrai gerokai aplamdė Lietuvą, tad su vyru nusprendėme pažiūrėti, ar nenukentėjo artimųjų kapai. Atvykus į Karmėlavos kapines iš pradžių atrodė, kad audros čia visai nebuvo, bet įėjus gilyn į kapines, pasimatė ryškesnis vaizdas. Vietomis dideli medžiai tiesiog buvo išversti su šaknimis, o sunkūs kamienai užgriuvo kapavietes“, – pasakojo kaunietė Elena.
Moteris tikino, kad keli medžiai visai sėkmingai nuvirto, tarsi pataikydami į tarpus tarp palaidotų žmonių. Tačiau taip pasisekė ne visiems.
„Eidami link savo artimųjų kapų mačiau, kaip medis, galima sakyti, labai patogiai nuvirto, nekliudė nei vieno paminklo, tiesiog pataikė į tarpus. Bet kitas medis jau pridarė nuostolių. Jis virsdamas kartu su savimi nusinešė ir antkapį, ir tvoreles, jau nekalbant apie žvakides. Buvo ir tokių kapaviečių, kurias pilnai uždengė nuvirtusios pušies šakos, ar storas kamienas atsirėmė į akmeninį antkapį. Nežinau, kaip žmonės ten susitvarkys, reikės daug rankų, kad pradėjus pjaustyti kamieną, medžio dalys visko nesutrupintų“, – kalbėjo „Kauno dienos“ skaitytoja.
Ji pažymėjo, kad vietomis Karmėlavos kapinėse jau pradėti likviduoti audros padariniai. Matyti, kad kai kur jau supjaustytos šakos, jos sudėtos išvežimui. Bet, pasak skaitytojos, dar tikrai reikės nemažai darbo, kad kapinių vaizdas grįžtų į įprastą vaizdą.
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