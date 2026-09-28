Perspėja: Kaune kauks sirenos

„Rugsėjo 29 d. nuo 11.52 val. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, taip pat gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.
Primename, kad išgirdus įspėjamąsias sirenas žmonės turėtų nedelsiant įsijungti televizorių ir žiūrėti nacionalinį kanalą bei išklausyti pranešimą, kas konkrečiai atsitiko ir ką reikėtų daryti“, – nurodo Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas.
Tam, kad gyventojai į mobiliuosius telefonus gautų pranešimus, jie savo telefono aparatuose turi būti nusistatę perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją. Kaip tai padaryti galima sužinoti svetainėje lt72.lt. Čia taip pat yra visa kita reikiama informacija, kaip elgtis ekstremalios situacijos metu.
Naujausi komentarai