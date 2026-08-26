Pažangioms ŠVOK sistemoms įrengti vis svarbesni specialistų įgūdžiai

Šiandien montuotojui nebepakanka vien techninių montavimo įgūdžių. Šios srities specialistams tenka dirbti su automatizuotomis sistemomis, reikia žinių apie hidraulikos principus, energetinio efektyvumo sprendimus, gebėjimo analizuoti sistemos darbą, diagnozuoti galimus sutrikimus. Specialistai akcentuoja, kad būtent žmogaus kompetencija dažnai lemia, ar net ir moderniausia įranga veiks taip, kaip numatyta.
Dėl to ryškėja tendencija skirti daugiau dėmesio profesiniam rengimui, kuriame glaudžiai bendradarbiauja mokymo įstaigos, verslas, gamintojai bei sektoriaus organizacijos.
Praktiniai įgūdžiai ne mažiau svarbūs nei teorija
Profesinio mokymo ekspertai sutaria, kad vienoje auditorijoje įgytų teorinių žinių šiandien nebeužtenka. Vis daugiau lemia gebėjimas suprasti sistemos veikimą ir ją tinkamai sureguliuoti.
„Būsimiems specialistams svarbu mokytis dirbti su realiai naudojama įranga, susipažinti su jos veikimu, valdymu ir dažniausiai pasitaikančiomis situacijomis, iššūkiais, kurie kyla darbo vietoje“, – atskleidė Italijos šildymo gamintojui „Immergas“ Lietuvoje atstovaujančios įmonės ADMA vadovas Aidas Urbonas.
Vilniuje įrengta praktinių mokymų klasė
Siekiant suteikti sąlygas montuotojų profesiniam tobulėjimui, Vilniaus TECHIN profesinio mokymo centre įrengta „Immergas“ įrangos praktinių mokymų klasė, kurioje sumontuoti veikiantys dujiniai katilai ir šilumos siurbliai.
Šios klasės įrengimą iniciavusios įmonės ADMA vadovas A. Urbonas akcentuoja, kad tai bene viena svarbiausių investicijų į viso sektoriaus kokybę.
Minėtoje erdvėje mokiniai ir kvalifikaciją keliantys specialistai gali ne tik susipažinti su įrangos sandara, tačiau ir mokytis ją paleisti, sureguliuoti reikiamus parametrus, atlikti techninę apžiūrą bei analizuoti galimus gedimus.
„Toks mokymų modelis leidžia geriau suprasti, kaip veikia visa įranga. Tai ypač svarbu, siekiant kokybiškai ir efektyviai suprojektuotos, sumontuotos ir tinkamai paleistos sistemos“, – pabrėžė A. Urbonas.
Iniciatyvą padėję įgyvendinti TECHIN atstovai, daug dėmesio skiriantys praktiniam mokymui ir technologijų specialistų rengimui, džiaugiasi bendradarbiavimu su verslu ir tiki, kad tokių mokymų klasių įrengimas leidžia mokymo procesą dar labiau pritaikyti prie realių darbo rinkos poreikių.
Mokymai bus prieinami ir Kaune
Praktinio mokymo galimybės artimiausiu metu turėtų išsiplėsti ir Kauno regione. 2026 m. rudenį planuojama atidaryti naują praktinių mokymų klasę Kauno technologijų mokymo centre „KauTech“.
„Joje numatoma įrengti mokymams skirtą „Immergas“ šildymo įrangą, leisiančią būsimiems šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų bei atsinaujinančios energetikos specialistams dirbti su realiomis technologijomis“, – dalijosi A. Urbonas.
Kaip teigia ADMA vadovas, tokios iniciatyvos padeda mažinti atotrūkį tarp profesinio mokymo ir darbo rinkos lūkesčių. Studentai įgyja daugiau praktikos, o darbdaviai gali tikėtis geriau pasirengusių darbuotojų.
Narystė asociacijoje – galimybė stiprinti visą sektorių
Siekiant skatinti pažangių technologijų diegimą ir kelti montavimo įgūdžių lygio standartus, šiemet ADMA prisijungė prie Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacijos.
Pasak A. Urbono, kadangi asociacija vienija gamintojus ir jų atstovus, partnerystė leis greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, dalytis techninėmis žiniomis bei kartu ieškoti sprendimų, kurie ilgainiui pravers visam minėtam sektoriui.
Investicija į žinias reiškia didesnę kokybę
Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų (ŠVOK) specialistai pastebi, kad galutinį sistemos efektyvumą lemia ne vien pasirinkta įranga. Ne mažiau svarbu, kaip ji suprojektuojama, sureguliuojama ir prižiūrima visą eksploatacijos laikotarpį.
Būtent todėl, pasak A. Urbono, ADMA iniciatyvos – praktinio mokymo klasės, bendradarbiavimas su profesinio mokymo centrais ir narystė sektoriaus asociacijoje – rodo, kad verslas, vis aktyviau prisidedantis prie specialistų rengimo, tampa neatsiejama technologijų pažangos dalimi.
Tokia partnerystė padeda ugdyti aukštesnę profesinę kultūrą, didinti montavimo darbų kokybę ir stiprinti viso Lietuvos ŠVOK sektoriaus konkurencingumą.
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