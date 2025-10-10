Pasidairykite: šie išskirtiniai Kauno objektai – ant aukcionų prekystalio

Pardavimui pateikti objektai išsidėstę įvairiose miesto dalyse – nuo žaliuojančios Panemunės iki centrinės miesto dalies.
Carinio laikotarpio architektūros perlas
Vienas iš labiausiai išsiskiriančių objektų šio rudens aukcionuose Kaune – istorinis pastatas su žemės sklypu Perlojos g. 28. Tai išlikęs carinio laikotarpio karinio miestelio kareivinių pastatas, pasižymintis išskirtine architektūra, aukštomis lubomis ir dideliais langais. Lokacija, kurioje yra parduodamas objektas, yra žinoma dėl nepakartojamų Panemunės šilo vaizdų bei aplink įsikūrusių gydymo ir slaugos įstaigų gausos.
Viešajame aukcione parduodamas dviejų aukštų, 1 489,97 kv. m ploto statinys turi dvi laiptines ir puikiai suplanuotas vidaus erdves. Objektas parduodamas kartu su 31,68 arų žemės sklypu, suteikiančiu konversijos galimybių. Teritorijos potencialą dar labiau sustiprina išvystytas susisiekimas su centrine miesto dalimi.
Pradinė aukciono kaina – 690 000 eurų. Registracija į aukcioną vyks spalio 20–22 dienomis, o pats aukcionas numatytas spalio 27 d.
Pastatų kompleksas miesto centre
Dar vienas potencialu ir konversijos galimybėmis pasižymintis objektas – pastatų kompleksas su žemės sklypu Girstupio g. 6, šalia Kauno autobusų stoties. Ši vieta – viena patraukliausių miesto centro zonų, kuri pastaruoju metu sparčiai urbanistiškai atsinaujina. Visai netoli parduodamo objekto įsikūrę dideli prekybos centrai, Ramybės parkas, todėl objektas yra didelėje socialinio gyvenimo apsuptyje.
Parduodamas pastatų kompleksas sudarytas iš dviejų statinių: didžiojo sandėlio, kurio plotas – 1 261,22 kv. m, lubų aukštis siekia iki 5,10 m, ir mažojo sandėlio, kurio plotas siekia 331,35 kv. m.
Su pastatais parduodamas ir 27,09 arų žemės sklypas. Šalia parduodamo objekto yra numatyta naujų komercinės paskirties objektų plėtra, todėl teritorija turi aukštą vertės augimo potencialą.
Pradinė minėto objekto kaina – 787 699 eurų. Registracija į aukcioną vyks nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d., o pats aukcionas – lapkričio 10 d.
Patalpos prestižinėje vietoje
Netrukus ant aukcionų prekystalio atsidurs ir pačioje Kauno miesto širdyje – Laisvės al. 46 esančios 125,04 kv. m ploto patalpos. 1929 m. statybos namas, kuriame yra šios patalpos, įsikūręs vienoje prestižiškiausių miesto vietų – centrinėje pėsčiųjų alėjoje. Objektas išsiskiria architektūriniu charakteriu ir idealia lokacija tiek komercinei, tiek reprezentacinei veiklai bei išskirtiniu vaizdu pro langus į didžiausią miesto pėsčiųjų alėją.
Aukciono data bus paskelbta artimiausiu metu Turto banko internetinėje svetainėje.
