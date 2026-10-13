Oficialu: Kauno viešajame transporte nelieka popierinių bilietų

Tarybos narių abejonės
Dalis Kauno politikų tikino, kad, nors pagal dabartinę statistiką vos 4,5 proc. visų keleivių bilietus perka iš vairuotojo, panaikinus galimybę atsiskaityti grynaisiais šiai daliai žmonių kils problemų.
Rasa Duobaitė-Bumbulienė domėjosi, ar toks sprendimas nesukels sunkumų senjorams, kurie atvyksta iš kitur. Jie iš vairuotojo galėdavo įsigyti bilietą su jiems priklausančia nuolaida. Pagal esamą tvarką, atsiskaitant banko kortele, nuolaida suteikiama tais atvejais, kai kortelė yra iš anksto užregistruota sistemoje. Jei banko kortelė neužregistruota, bus automatiškai nurašoma suma už bilietą be nuolaidos. Tad politikė svarstė, ar nereikėtų leisti komposteriuose pasirinkti nuolaidos.
„Svarstėme įvairius variantus. Matome, kad tik nedidelė grynaisiais atsiskaitančių keleivių dalis bilietus perka su nuolaida. „Kauno autobusų“ klientų aptarnavimo centre bus galima pasikonsultuoti, tad manome, kad tai palengvins keliones“, – teigė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Andrijana Filinaitė svarstė, kad keleiviams būtų patogu, jei mieste viešojo transporto bilietus būtų galima įsigyti specialiuose terminaluose. Eismo specialistai nurodė, kad tokia alternatyva svarstoma, tačiau terminalų išlaikymas – gana brangus. Taip pat tarybos posėdyje nuskambėjo pasiūlymas leisti keleiviams įlipti ir išlipti pro visas autobusų ir troleibusų duris. Dabar įlipti galima tik pro priekines duris, o išlipti – pro vidurines ir galines. Kadangi vairuotojui nebereikės parduoti bilietų, esą nėra tikslo neleisti įlipti ir pro kitas duris. Pasak M. Matusevičiaus, bus vertinamas toks poreikis.
Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas pažymėjo, kad kelionių metu nekils problemų, jei sutriks interneto ryšys. Sistema esą sukurta taip, kad, priglaudus banko kortelę prie komposterio, rezervuojama suma, kurią mato ir kontrolieriai, tad net ir galimų trikdžių atveju kelionė bus apmokėta.
Atsiskaitymo grynaisiais pinigais atsisakymas – nuoseklus jau vykstančios Kauno viešojo transporto modernizacijos žingsnis.
Keleivių įpročiai
Keleivinio transporto valdytojai pastebi, kad didžioji dalis keleivių atsiskaito naudodamasi viešojo transporto programėle, kortelėmis ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, o mokėjimas grynaisiais užtrunka ilgiau, nes vairuotojui reikia skirti laiko pinigams priimti ir grąžai atiduoti.
„Kiekvienas toks veiksmas stabdo keleivių srautą, o intensyviausiose maršrutų atkarpose tai gali reikšti ir papildomas sekundes kiekvienoje stotelėje. Viešajame transporte tokios sekundės virsta minutėmis, o minutės – ilgesne kelionės trukme“, – yra kalbėjęs bendrovės „Kauno autobusai“ transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis.
Keleivių įpročių pokyčius rodo statistika. Kasmet fiksuojamas žymus iš vairuotojo perkamų bilietų skaičiaus mažėjimas. Pavyzdžiui, palyginti su praėjusiais metais, per pirmuosius aštuonis mėnesius šis skaičius sumažėjo kone trečdaliu – grynaisiais apmokama vos 4,5 proc. visų kelionių viešuoju transportu.
„Kauno autobusai“ skaičiuoja, kad net 60 proc. keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, o beveik 35 proc. – programėle „Žiogas“.
„Atsiskaitymo grynaisiais pinigais atsisakymas – nuoseklus jau vykstančios Kauno viešojo transporto modernizacijos žingsnis. Siekiame, kad kelionės būtų dar patogesnės, greitesnės ir kuo paprastesnės. Prie to prisidėjo ir prieš kelerius metus viešajame transporte kartu su pradėta kampanija „Spausk – nesnausk“ aktyvuoti STOP mygtukai“, – nurodė M. Matusevičius.
Planuose – didesni pokyčiai
Kauno miesto savivaldybė skelbė, kad numatyta grandiozinė viešojo transporto tinklo pertvarka. Miestas ruošiasi pereiti nuo plačiai išskaidytos sistemos, kurioje maršrutai dubliuojasi, prie kur kas aiškesnės, tam pasitelkdamas terminalus.
Persėdimo punktuose susikirstų skirtingų krypčių maršrutai – iš miesto pakraščių atvykstantys keleiviai čia galėtų persėsti į pagrindinėmis linijomis dažnai kursuojančias transporto priemones ir greitai tęsti kelionę.
Ateities planuose – ir tramvajaus linijos įrengimas.
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