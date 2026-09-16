Nuo pirmųjų pardavimų iš automobilio bagažinės iki beveik 60 pasaulio rinkų

Pradžia, tilpusi į vieną automobilį
„Vičiūnų grupės“ veiklos pradžia siekia 1991-uosius, kai Lietuva dar tik kūrė nepriklausomos valstybės ekonomiką, o privatus verslas žengė pirmuosius žingsnius. Įmonė pradėjo nuo konservuotų maisto produktų importo ir prekybos. Prekės iš Estijos buvo vežamos lengvojo automobilio bagažinėje, o žuvies produktai parduodami tiesiai iš „Žigulio“. Tuo metu reikėjo patiems rasti ir tiekėjus, ir pirkėjus, pasirūpinti transportu bei greitai mokytis veikti nuolat kintančiomis sąlygomis.
„Daugybę metų mūsų kasdienybė buvo labai įtempta – darbas vyko nuolat. Daug keliavome po tarptautines parodas, iš pradžių ieškojome maisto produktų, vėliau – įrangos tiekėjų, vykome į derybas, patys aiškinomės naujas tendencijas ir rinkos poreikius. Buvo metas, kai namo grįždavai tik pasikeisti drabužių, apkabinti žmoną ir vėl išvykdavai dirbti“, – veiklos pradžią prisimena „Vičiūnų grupės“ bendrasavininkas Visvaldas Matijošaitis.
Pasak jo, vienas svarbiausių ankstyvųjų sprendimų buvo į Lietuvos rinką atvežti tuomet vartotojams beveik nepažįstamus surimio produktus. „Man labai džiugu, kad iki tol beveik nežinoma surimio produktų vartojimo kultūra tvirtai įleido šaknis Lietuvoje. Pamažu iškovotos rinkos lyderio pozicijos šalyje leido plėstis toliau – į Europą“, – sakė V. Matijošaitis.
Nuo prekybos – prie savo gamybos
Augant prekybai bendrovės steigėjai vis daugiau domėjosi produktų gamybos technologijomis. Svarbiu postūmiu tapo pažintis su Pietų Korėjoje dirbusiu lietuvių apaštaliniu nuncijumi Jonu Bulaičiu. Jo rekomendacijos padėjo atverti didžiųjų surimio gamintojų duris ir iš arčiau pažinti jų technologijas. Ši patirtis sustiprino ambiciją ne tik importuoti ir parduoti, bet ir patiems gaminti.
„Galima drąsiai sakyti, kad tuomet mums padėjo Dievo ranka ir nukreipė teisinga kryptimi. Įsigiję pirmuosius gamybos įrenginius, 1994 metais Plungėje įkūrėme bendrovę „Plungės kooperatinė prekyba“. Vienu pirmųjų mūsų gaminių tapo jūros gėrybės sūryme“, – pasakojo V. Matijošaitis.
„Pirmąją jūros gėrybių sūryme gamybos technologiją gavome iš Norvegijos, o pirmąją gamybos liniją įsigijome Danijoje. Įdomu tai, kad ši linija Plungėje veikia iki šiol, o ir patį pirmąjį produktą tebegaminame iki šių dienų“, – teigė „Vičiūnų grupės“ bendrasavininkas Liudas Skierus.
Kitas reikšmingas etapas prasidėjo 1997 metų spalio 17 dieną, kai Plungėje buvo pagaminta pirmoji lietuviška surimio lazdelė. Ilgainiui šalia surimio ir kitų žuvies produktų atsirado lašišos, silkės, krevečių, azijietiškų patiekalų ir kitų maisto kategorijų. Plėsdama asortimentą grupė kartu mažino priklausomybę nuo vieno produkto ir stiprino atsparumą rinkų svyravimams.
Pasitikėjimas ir duotas žodis
Per tris su puse dešimtmečio įmonei teko įveikti ne vieną ekonominę krizę, žaliavų kainų šuolį ir rinkų pokytį. Bendrasavininkų teigimu, plėtrą lėmė ne vien drąsūs sprendimai ar investicijos, bet ir gebėjimas kurti ilgalaikius ryšius su darbuotojais, klientais bei partneriais.
„Rekomendacijos mums padėjo atverti pirmąsias duris, tačiau vėliau svarbiausia tapo duotas žodis. Jei jį davei, privalai tesėti – negali ieškoti, kaip išsisukti, apgauti ar pameluoti. To mūsų versle niekada nebuvo. Manau, kad pagarba kitam žmogui, nuoširdus bendravimas ir žodžio laikymasis yra vieni pagrindinių mūsų sėkmės garantų“, – pabrėžė L. Skierus.
Per 35 veiklos metus grupė ne kartą turėjo prisitaikyti prie besikeičiančių vartotojų įpročių, technologijų ir rinkos poreikių. Kiekvienas naujas etapas skatino ieškoti papildomų augimo krypčių: plėsti produktų asortimentą, stiprinti gamybos kompetencijas, žengti į naujas rinkas ir burti jose dirbančias vietines komandas.
Ši patirtis suformavo iki šiol išlikusį veiklos principą – sprendimus priimti pažįstant rinką iš arti ir į augimą žvelgti kaip į nuoseklų visos organizacijos darbą. Ilgalaikiai ryšiai su darbuotojais, klientais ir partneriais tapo pagrindu, leidusiu lietuviškam verslui išaugti į tarptautinę maisto produktų gamybos bei prekybos grupę.
Lietuvoje sukurti produktai – pasaulio vartotojams
Šiandien „Vičiūnų grupės“ produktai pasiekia vartotojus beveik 60 pasaulio rinkų. Tarptautinė plėtra vyko kuriant prekybos įmones, buriant vietines komandas ir mezgant ilgalaikius ryšius su didžiaisiais prekybos tinklais. Kartu augo ir organizacijos kompetencijos – nuo maisto technologijų, kokybės bei logistikos iki rinkodaros, skaitmenizacijos ir tvarumo.
Kaip pasakoja „Vičiūnų grupės“ generalinis direktorius Šarūnas Matijošaitis, naują grupės raidos etapą žymi investicijos į modernius gamybos pajėgumus.
„Plungėje įgyvendinamas 100 mln. eurų vertės lašišų perdirbimo kompleksas, kuriame numatyta gamybos pajėgumus padidinti nuo 18 tūkst. iki 50 tūkst. tonų per metus. Modernizuojant gamybą daug dėmesio skiriama atsinaujinančiai energijai, efektyviam išteklių naudojimui ir aplinkai draugiškesnėms technologijoms“, – džiaugėsi Š. Matijošaitis.
Ateities perspektyvos dar šviesesnei ateičiai
Kalbėdamas apie kitą grupės etapą, V. Matijošaitis svarbiausiomis kryptimis įvardija visų gamybos pajėgumų įveiklinimą, nuoseklią plėtrą suplanuotose rinkose ir gebėjimą išlikti konkurencingiems permainingoje maisto produktų rinkoje.
„Ateičiai linkėčiau, kad visi grupės fabrikai dirbtų visu pajėgumu, kad žmonės ir toliau rinktųsi VIČI produktus, o mes plėstumėmės į tas rinkas, į kurias esame suplanavę žengti. Svarbu nebijoti konkurencijos, būti vieningiems ir suprasti, kad kiekvienas darbuotojas – nuo sandėlio ar gamybos darbuotojo iki aukščiausio lygmens vadovo – yra svarbus įmonei. Tik visiems maksimaliai įsitraukus galima pasiekti gerų rezultatų“, – sakė V. Matijošaitis.
L. Skierus ateities perspektyvą sieja su gebėjimu perduoti sukauptą patirtį kitai kartai ir kartu išsaugoti per 35 metus susiformavusią organizacijos kultūrą. Jo teigimu, augimas neturėtų būti matuojamas vien naujomis rinkomis ar gamybos apimtimis – ne mažiau svarbu, kad žmonės didžiuotųsi pasiektu rezultatu ir jaustųsi bendros istorijos dalimi.
„Ateinančiai vadovų kartai linkiu džiaugtis tuo, kas pasiekta, tikėti savo sėkme ir sėkmingai auginti verslą toliau. O darbuotojams norėčiau palinkėti, kad visi jaustųsi „Vičiūnų“ šeimos nariais. Kai elgiamės kaip šeima, keičiasi ir tarpusavio santykiai, ir priimami sprendimai – jie tampa geresni visai įmonei“, – pabrėžė L. Skierus.
Šiandien „Vičiūnų grupė“ į savo 35 metų istoriją žvelgia ne tik kaip į nueitą kelią, bet ir kaip į pagrindą naujam veiklos etapui. Jame vis svarbesnį vaidmenį atlieka technologijos, tvarumas, tarptautinės kompetencijos ir gebėjimas atliepti sparčiai besikeičiančius vartotojų poreikius.
Jubiliejus tapo proga padėkoti darbuotojams, klientams, partneriams ir bendruomenėms, kartu kūrusiems šią istoriją. Nuo pirmųjų pardavimų, tilpusių į vieną automobilį, prasidėjusi kelionė tęsiasi kuriant naujus produktus ir stiprinant Lietuvoje pagaminto maisto pozicijas pasaulio rinkose.
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